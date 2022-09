Plastic flesje in 1863? Deze film-en serieblunders werden tijdens de montage over het hoofd gezien

FilmDeze week ontdekten de fans van ‘House of the Dragon’ een slordigheidje in de montage van de derde aflevering. Zo werden er enkele groene vingers gespot bij een personage dat normaal deels vingerloos is. Maar de ‘Game of Thrones’-prequel is zeker niet de enige productie waar ooit een schoonheidsfoutje is ingeslopen.

De hele crew in beeld

Een waakzame TikTokker ontdekte een pijnlijke fout in de komedie ‘Don’t Look Up’. Een film met een sterrencast van onder andere Meryl Streep, Jennifer Lawrence en Leonardo DiCaprio. Ergens halverwege de film is de volledige filmcrew te zien in ongeveer drie of vier frames. De regisseur van de komedie, Adam McKay, reageerde even later op het voorval en beweerde dat de fout er met opzet was ingelaten. Hij ziet het shot namelijk als een soort ode aan de vreemde filmervaring van de crew.

Groene vingers

In ‘House of the Dragon’ mist koning Viserys (Paddy Considine) normaal gezien enkele vingers. Maar aangezien de acteur die het personage speelt wel nog over tien vingers beschikt, worden zijn vingers gecamoufleerd door het dragen van een speciale groene handschoen. Normaal gezien hoort de groene handschoen achteraf bij de bewerking van de scènes weg te vallen. Maar in dit geval hebben de editors de vingers over het hoofd gezien, waardoor Viserys in de desbetreffende scène even wat minder vingerloos was.

Rechterhand, linkerhand

Stany Crets merkte ooit ook een slordigheidje op in de film ‘La La Land’. Wanneer het personage van Ryan Gosling na een dans terug aan tafel schuift, grijpt hij meteen naar zijn biertje. Dat doet hij met zijn linkerhand. In het volgende shot is echter te zien hoe Gosling van het flesje drinkt, terwijl hij het vasthoudt in zijn rechterhand.

De plastic waterfles in ‘Little women’

De film ‘Little Women’ heeft als hoofdrolspelers Emma Watson, Florence Pugh en Timothée Chalamet. Maar in een scène met die laatste loopt het even fout. Rechts in de achtergrond is namelijk een plastic flesje water te zien. Dit is echter zeer opvallend, aangezien de film zich afspeelt in het jaar 1863.

De stormtrooper die zijn hoofd stoot in ‘Star Wars’

De stormtrooper uit ‘Star Wars Episode IV: A New Hope’ (1977) stapt zelfzeker door de omhoog schuivende deur, maar voor de collega aan zijn linkerzijde is dat heel wat minder vanzelfsprekend. Die stoot met zijn voorhoofd knalhard tegen de deur. Regisseur George Lucas kon achteraf best lachen met het voorval, hij maakte in ‘Star Wars Episode II: Attack of the Clones’ (2002) zelfs een verwijzing naar het incident door Jango Fett ook zijn hoofd te laten stoten.

De witte cowboy in ‘Pirates of the Caribbean’

Wanneer helemaal links een personage uit ‘Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl’ (2003) naar voren buigt, komt er plots een cowboy met een witte hoed tevoorschijn. Die heeft uiteraard niets met de piraten te maken. Later bleek het om een crewlid te gaan waarvan werd aangenomen dat hij niet in beeld zou komen.

Starbucks-koffiebeker

In een aflevering van het achtste seizoen van de HBO-hitserie ‘Game of Thrones’ is een witte kartonnen beker met plastic deksel te zien op tafel in een scène met drakenkoningin Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). De beker hoort echter niet thuis in de wereld waarin de show zich afspeelt en deed heel wat stof opwaaien toen de fans het foutje ontdekten.

De figurant die geen moeite meer doet in ‘10 Things I Hate About You’.

In deze scène uit ‘10 Things I Hate About You’ (1999) werd ook een opvallende fout gemaakt. Wanneer één van de hoofdpersonages Bianca (Larisa Oleynik) een turnleraar neerschiet met pijl-en-boog, haast iedereen zich (in de achtergrond) om versterking te bieden. Eén meisje vertrekt zelfs dolenthousiast en in looppas om hulp te halen. Maar wanneer de actrice denkt niet meer in beeld te zijn, stopt ze echter met lopen en wandelt ze nonchalant verder.

Het jongetje met het suggestieve gebaar in ‘Back to the Future Part III’

Rechts in de achtergrond is te zien hoe het blonde jongetje met de pet een ‘kom hier’-gebaar maakt. Verne Brown heet het personage in het derde deel van ‘Back to the Future’ (1990) en hij wordt gespeeld door Dannel Evans. Later zou hij hebben verklaard dat hij de crew duidelijk wilde maken dat hij heel dringend naar het toilet moest.

De figurant die zich net niet snel genoeg bedekt in ‘Teen Wolf’

De film ‘Teen Wolf’ uit 1985 heeft de tand des tijds amper overleefd, maar de scène waarin figurant in de achtergrond net te laat zijn open gulp bedekt des te meer. De animatiereeks ‘Family Guy’ wijdde er zelfs een sketch aan. De waarheid achter het fragment blijkt echter een stuk minder spectaculair dan de beelden doen vermoeden. Uit ruimere shots blijkt dat de figurant een vrouw is, die een stuk van haar hemd onder haar trui wil verstoppen.

