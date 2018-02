Gesponsorde inhoud Plas-incident, paniekaanval en klappen met een kinderstoel: deze sterren maakten amok op de luchthaven Redactie

12u39 1 Showbizz Luchthavens zijn plekken waar mensen al eens hun geduld verliezen. Wie met het vliegtuig naar zonniger oorden trekt deze week, kan maar beter hopen geen van deze amokmakers tegen te komen.

Gewezen kindster Haley Joel Osment (29) liet zich afgelopen maandag op de luchthaven van Las Vegas van z'n slechtste kant zien. De 'Sixth Sense'-acteur had na de Super Bowl z'n vlucht gemist en werd op de wachtlijst voor de volgende gezet. Die bleek echter volgeboekt te zijn. Haley Joel werd razend en schold de baliebediende verrot. 'Ik ga je vernietigen!' schreeuwde hij. Toen de politie arriveerde, was de acteur alweer vertrokken. Waarom Osment zo'n haast had? Hoogstwaarschijnlijk werd hij op de set verwacht voor zijn nieuwe film.

De acteur is lang niet de enige celebrity die zich heeft misdragen op een luchthaven. Scheldpartijen, geweld, politie... het hoort er blijkbaar allemaal bij.

Amber Heard: gearresteerd voor partnergeweld

In 2016 beschuldigde Amber Heard (31) haar toenmalige echtgenoot Johnny Depp van partnergeweld. Ze verkreeg een contactverbod voor Johnny en een echtscheiding met bijbehorende centen. Maar zeven jaar eerder waren de rollen omgekeerd. Amber werd toen op Seattle-Tacoma International Airport in de boeien geslagen voor geweldpleging tegen haar vriendin Tasya van Ree (41).

Later zou Van Ree beweren dat alles zwaar overdreven was en dat de 'machtsgeile agenten zo drastisch te werk gingen uit homofobe overwegingen'. "Amber greep me alleen maar bij de arm", vertelde ze. Uiteindelijk werd Amber niet vervolgd. Haar relatie met Tasya bleef nog drie jaar duren.

David Hasselhoff: gênant plasincident

In 2006 werd 'Baywatch'-icoon David Hasselhoff (65) gefotografeerd met een natte broek op de luchthaven van Heathrow in Londen. Een dronken 'accidentje', nadat hij eerder waggelend en mompelend door de vertrekhal strompelde. De acteur mocht niet aan boord van de vlucht naar Los Angeles. Zijn woordvoerster verklaarde het achteraf zo: "David was níet dronken, hij besliste zelf om niet aan boord van het vliegtuig te stappen omdat hij ziek was van antibiotica die hij moest nemen."

Kanye West: vandalisme, diefstal en slagen en verwondingen

De luchthaven is niet de favoriet plek van Kanye West (40). Hij kreeg het al meermaals aan de stok met paparazzi en opdringerige fans. In 2008 werd de rapper op Los Angeles International Airport opgepakt voor vandalisme na een aanvaring met twee fotografen, wier camera's vernield werden tijdens het incident. Kanye, zijn roadmanager en zijn bodyguard vlogen de cel in en misten hun vlucht naar Honolulu. Pas na het betalen van een borgsom van 20.000 dollar (zo'n 16.000 euro) werden ze weer vrijgelaten.

Vijf jaar later was het weer van dat, op dezelfde luchthaven. Fotograaf Daniel Ramos vraagt de man van Kim Kardashian waarom hij niet met de pers wil praten. Waarop de rapper de onfortuinlijke man op de grond duwt. Hij grijpt naar de camera, springt in z'n limo en vlucht vóór de politie arriveert. Kanye werd vervolgd voor slagen en verwondingen en diefstal. Volgens Kanye was hij zo prikkelbaar omdat zijn grootvader op sterven lag.

Een week eerder werd Kanye op dezelfde plaats gefilmd terwijl hij op cameralenzen mept en fotografen de les spelt: "Ik wil niet dat jullie tegen mij of iemand die ik ken praten... Waag het niet om ooit nog tegen mij te praten.” "Ach, hij was een beetje moe. De baby, weet je wel", verschoonde schoonmama Kris Jenner zijn gedrag in een televisieshow.

Worstelkampioen Alberto Del Rio

Een ruzie met zijn verloofde Paige op de luchthaven van Orlando afgelopen zomer kende een vervelend staartje voor worstelkampioen Alberto Del Rio (40). Het heen-en-weergeschreeuw werd op band opgenomen. "Verdwijn uit mijn leven! Leave me the f**k alone! Ik probeer van je weg te geraken!" schreeuwde Paige. Waarop Del Rio: "Ik dien klacht in tegen jou!"

De politie werd erbij gehaald en pakte de Del Rio op op beschuldiging van partnergeweld. Paige gaf er achteraf een andere draai aan: ze zegt dat Del Rio ruzie maakte met een vrouw die een foto van haar wilde maken. "De dame in kwestie werd vervelend en gooide haar drankje over Alberto. Wíj hebben de politie erbij gehaald", aldus Paige. "Ik was aan het huilen omdat ik slecht nieuws over een oom had gekregen."

Het koppel is inmiddels niet meer samen.

Susan Boyle: paniekaanval

Susan Boyle (56) zette in 2016 City of Derry Airport in rep en roer toen ze een paniekaanval kreeg. De 'Britain's Got Talent'-ontdekking had ruzie gekregen met haar broer, waarop die kwaad vertrok. Compleet overstuur begon de zangeres om hulp te roepen, het luchthavenpersoneel had de grootste moeite om haar te kalmeren. Ze verweet het luchthavenpersoneel dat ze haar "als een beest behandelden" en geen rekening hielden met haar autisme. "Er waren geen acht agenten nodig om me te kalmeren. Het maakte me alleen maar banger."

Olivier Martinez: aanval met maxi-cosi

Hally Berry's ex-verloofde Olivier Martinez (52) heeft een opvliegend kantje. In 2015 werden Halle, haar twee kinderen en Olivier bij hun terugkeer uit Parijs op de luchthaven van Los Angeles opgewacht door enkele fotografen en fans met een fototoestel. Woedend stoof Martinez op één van hen af, en klopte er met een lege maxi-cosi op loos. Hoe meer het slachtoffer zich verzette, hoe agressiever Olivier werd. Nadat hij Nahla in de auto had gezet, stormde hij terug en viel hij de man opnieuw aan. Halle wist slechts met veel moeite een einde aan het gevecht te maken.

Het vernederde slachtoffer Ronaldo Owen, een luchthavenmedewerker, eiste 5 miljoen dollar van Martinez en Berry. De zaak werd uiteindelijk in der minne geregeld.

Naaktmodel Blac Chyna: dronken, agressief en betrapt met xtc

In januari 2016 werd Blac Chyna (29) op de luchthaven van Austin van het vliegtuig naar Londen geplukt. "Ze was dronken en agressief", aldus een medepassagier. "Een stewardess die er een opmerking over maakte, kreeg een scheldtirade over zich heen." Uiteindelijk werd de politie erbij gehaald. Het naaktmodel (en ex van Rob Kardashian) bleek ook xtc-pillen bij zich te hebben, verstopt in een brillenkoker in haar handtas. Ze werd meteen in de boeien geslagen en afgevoerd naar de gevangenis.

Louis Tomlinson (One Direction): gevecht met fotograaf en twee vrouwen

Gewezen One Direction-zanger Louis Tomlinson (26) werd in maart 2017 gearresteerd op de luchthaven van Los Angeles. Louis was slaags geraakt met een fotograaf die hem en zijn vriendin Eleonor daar opwachtte. Tegelijk kreeg Eleanor het aan de stok met twee vrouwen die haar probeerden te filmen, waarop Louis ook hén te lijf ging. Louis werd gearresteerd en moest voor de rechter verschijnen. Die volgde de redenering van Tomlinsons advocaat dat de paparazzi het incident hadden uitgelokt.

Nikki Blonsky

Nikki Blonsky had een mooie cent verdiend aan haar rol van Tracy Turnblad in 'Hairspray' (2007). De toen 19-jarige actrice besloot haar ouders en broer te trakteren op een droomvakantie in de Caraïben. Na een week genieten stond het gezin gepakt en gezakt klaar om terug naar huis te vliegen toen het op de luchthaven fout liep.

Er ontstond een gevecht tussen de Blonsky's en de familie van Bianca Golden, een deelneemster aan 'America's Next Topmodel'. Het liep uit de hand, en Bianca's moeder moest met een helikopter naar het ziekenhuis worden afgevoerd. "Het was een serieus gevecht", aldus een ooggetuige. "Mensen schreeuwden, er heerste grote verwarring."

Beide partijen gaven een andere versie van de feiten. Volgens Nikki begon alles toen Bianca's broer ruzie zocht me een passagier die plaatsen bezet hield voor z'n reisgenoten. "Hij keek mij aan en zei: "Wat zit je te kijken, dikke blanke bitch?" Bianca kwam zich ook moeien. Ze begon te schelden en gaf me een vuistslag op mijn hoofd."

Bianca vertelde iets anders. Zij zegt dat het gevecht begon nadat Nikki "erg onbeleefd" was tegen haar tante. "De Blonsky's slingerden ons racistische scheldwoorden toe", aldus het aspirant-model. Nikki's vader zou Bianca's moeder geslagen hebben

Nikki, haar vader Carl en Bianca werden aangeklaagd voor geweldpleging. "Wij zijn er kapot van", vertelde de actrice daarover. "Ik houd er hoofdpijn aan over. Soms word ik 's nachts zwetend wakker, ik heb de ene nachtmerrie na de andere."

'Stranger Things'-acteur Charlie Heaton: betrapt door drugshonden

Op 21 oktober 2017 werd de Britse 'Stranger Things'-acteur Charlie Heaton (24) tegengehouden op de luchthaven van Los Angeles. Na een controle met drugshonden werden er sporen van cocaïne in zijn bagage werden aangetroffen, en Heaton werd terug op het vliegtuig naar Engeland gezet. Hij miste zo de première-party van 'Stranger Things 2'.

Heaton sprak achteraf van "een misverstand". "Ik word niet van criminele feiten beschuldigd en werk mee met de autoriteiten om alles op te helderen", aldus de acteur.

Acteur Edward Furlong : gearresteerd voor partnergeweld

Oktober 2012. 'American History X'- en 'Terminator 2'-acteur Edward Furlong (40) is net geland op Los Angeles International Airport wanner de luchthavenpolitie hem in de boeien slaat. De acteur wordt verdacht van huiselijk geweld. Furlong wordt overgebracht naar een politiecel, en mag naar huis na het betalen van een borgsom van 50.000 dollar (zo'n 40.500 euro).

Het was niet z'n eerste arrestatie. Vijf jaar eerder werd Furlong dronken opgepakt in een kruidenierszaak. En in 2011 nog eens omdat hij zich niet hield aan het contactverbod met zijn ex-vrouw.

Komiek Faizon Love: extreem geweld

De Cubaans-Amerikaanse komiek Faizon Love (49) werd in het voorjaar van 2017 gefilmd tijdens een extreem gewelddadige aanval op een luchthavenmedewerker van Columbus Airport.

Op de beelden is te zien hoe Faizon Love met baliemedewerkers dicussieert over een rekening en plots razend wordt. Hij grijpt een van de mannen vast bij zijn achterhoofd en gooit hem tegen de toog. Een eerlijk gevecht kan je het bezwaarlijk noemen tussen de stevig gebouwde Faizon en de schriele luchthavenmedewerker. Faizon gooit hem rond alsof het niks is.

De politie maakte een einde aan de agressie en Faizon werd gearresteerd. "Ik wou wegwandelen van het conflict, en toen probeerde hij op mij te spuwen", aldus de komiek achteraf. "Dat kon ik niet over mij heen laten gaan. Maar ik heb mijn vuisten niet gebruikt. Als ik had gewild, had ik hem kunnen doodmeppen. Ik wou dat jongetje laten zien wie de man is..."

De rechter veroordeelde Faizon tot 180 dagen cel met uitstel. Op voorwaarde dat hij twee jaar uit de problemen blijft.

Jonathan Rhys Meyers: dronken en agressief

In november 2007 werd Jonathan Rhys Meyers (40) op de luchthaven van Dublin gearresteerd. Hij was volgens de politie stomdronken en misdroeg zich tegenover baliepersoneel van de luchtvaartmaatschappij BMI. Omdat de Ierse acteur zich niets aantrok van de luchthavenpolitie, werd de politie van Dublin ingeschakeld, die hem afvoerde naar het hoofdbureau. Hij kreeg een aanklacht aan zijn broek voor openbare dronkenschap en ordeverstoring.

In september jl. was het weer van dat, ook in Dublin. De acteur strompelde stomdronken door de vertrekhal en de luchthavensecurity moest hem begeleiden naar een stoel. "Hij had geen idee waar hij was", aldus een ooggetuige."

De acteur vecht al heel z'n volwassen leven tegen zijn alcoholverslaving. Hij was weer beginnen drinken nadat zijn vrouw Mara een miskraam kreeg. "Dit kind was zeer, zeer gewenst. Zeker door Jonathan", schreef zijn vrouw Mara Lane op Instagram. "Mijn man is een Ier die vecht tegen alcoholisme en depressie. Tussen zijn werk door heeft hij weer gedronken in een poging dit verlies een plek te kunnen geven."