Plant Guns N'Roses een 'Appetite for Destruction'-tournee in de originele bezetting?

03 mei 2018

Guns N' Roses heeft voor opwinding bij de fans gezorgd. Een cryptische post op de social media en grote posters van het legendarische 'Appetite for Destruction'-album, die plots in het straatbeeld van LA opdoken, doen de fans dromen. Komt er een reünie van de originele bezetting van de band?

Het was eerder al bekend dat Guns N' Roses het album 'Appetite for Destruction' opnieuw zou uitbrengen ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de plaat. Dat dit een jaar na die verjaardag zou gebeuren is iets wat als 'typisch voor Guns N' Roses' wordt gecatalogeerd. Maar dat er nu plots zoveel heisa rond wordt gemaakt, zorgt voor heel wat speculaties op het internet. Zeker toen de band op de social media ook de boodschap 'Ready for Destruction' postte. Volgens velen plant de band nu een 'Appetite for Destruction'-tournee. En wat meer is: de groep zou dit met de originele bezetting doen. Dus met voormalige drummer Steven Adler en gitarist Izzy Stradlin.

Stilte

De officiële kanalen van de band hebben nog niet gereageerd op de storm die ontstond op het internet. Steven Adler deed dat wel. "Ik weet van niets", reageerde die. "Mij heeft niemand iets gevraagd." Maar volgens insiders kan dat zeker nog gebeuren. "Sinds Axl Rose en Slash hun vete hebben bijgelegd en opnieuw samen toeren met Guns N' Roses, is alles mogelijk", klinkt het. "Ook de geschillen met de andere ex-leden kunnen worden bijgelegd. Het zou alvast prachtig zijn om de originele band weer samen te zien spelen." Guns N' Roses speelt op 21 juni op Graspop Metal Meeting. Dat zal zeker nog zonder Adler en Stradlin zijn.