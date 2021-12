Planckaerts willen eerste gasten in hun kasteel ontvangen in 2024

TV Metejoor wordt jurylid in ‘The voice kids’

In september gaf Metejoor (30) resoluut zijn job op als leerkracht om zich ten volle te storten op zijn muziekcarrière. Joris van Rossem, zoals de zanger heet, is nu nog te zien in ‘Dancing with the stars’ maar zal volgend jaar ook een rol spelen als jurylid in ‘The voice kids’.

16 december