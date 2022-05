Planckaerts verliezen mémé Clara (96): “Dicht bij elkaar en vol warme gedachten is ze van ons heengegaan”

BVDe Planckaerts verkeren in diepe rouw. De mama van Christa, mémé Clara, is maandag overleden op 96-jarige leeftijd. Dat maakte televisiezender Eén bekend. Een zware klap, want de vrouw was erg geliefd bij haar familie.

“Intens verdrietig, maar dankbaar voor de ontelbare mooie herinneringen, hebben we gisteren in familiekring afscheid genomen van Mémé Clara”, laat de familie Planckaert weten in een mededeling. “ Dicht bij elkaar en vol warme gedachten is ze van ons heengegaan. Met een gevoel van diepe bewondering en respect voor alles wat Mémé Clara tijdens haar leven aan ons heeft gegeven, blijven we achter. We zullen haar zorg en liefde ontzettend missen, maar zijn voor altijd verbonden in ons hart. Bedankt voor alle gevoelens van medeleven de afgelopen weken en om ons de komende tijd de rust te gunnen om dit verlies te verwerken.”

Gezondheidsproblemen

Fans vermoedden al dat Clara met gezondheidsproblemen kampte toen Stéphanie een tijdje geleden via Instagram liet weten dat de familie verstek moest geven voor een evenement. “Tot onze grote spijt moeten we melden dat we op zaterdag 7 mei niet aanwezig kunnen zijn op de lancering van de Planckaert e-bike wegens familiale omstandigheden”, schreef de dochter van Eddy. “We prikken snel een nieuwe datum om samen een ritje te kunnen maken. We danken jullie van harte voor het begrip.”

Dat het niet goed ging met mémé Clara, maakten ze wat later zelf ook bekend. “Het is in moeilijke tijden dat de liefde soms het meest tastbaar is”, schreef Stephanie Planckaert op Instagram. “Mémé Clara had onze zorg en aanwezigheid de afgelopen dagen meer dan ooit nodig. We hebben dan ook heel consequent alles even on hold gezet om er voor elkaar te zijn. Er is hoop, en die hoop is vandaag genoeg. Hoe het morgen zal zijn, weten we niet, maar we hopen zó dat er dan nog meer hoop zal zijn. Bedankt voor alle lieve berichtjes, hartjes en liefde!”

Op handen gedragen

De dood van Clara is een zware klap voor de familie. De meest bekende mémé van ons land werd namelijk op handen gedragen door de Planckaerts, zoals ook te zien was in programma’s als ‘Chateau Planckaert’. Omdat ze al een tijdje sukkelde met haar gezondheid woonde de 96-jarige vrouw sinds kort bij Christa en Eddy. Ze ging ook al een kijkje nemen naar de renovatiewerken aan het kasteel in Frankrijk. “Ik heb de indruk dat ze daar heel graag verblijft”, vertelde Stephanie onlangs in Story. “Mijn mama zorgt voor haar en de hele familie staat klaar om haar te steunen en te helpen. We willen genieten van de jaren dat ze nog bij ons is. Ze hoort en ziet niet meer zo goed, waardoor ze je niet meteen herkent en ze is niet meer zo snel van begrip, je moet soms iets twee keer uitleggen. Maar los daarvan is ze oké.”

Ook Magali, de vrouw van Francesco, vertelde eerder al over de goede band met mémé Clara. “Pas als je iets mist, weet je hoe waardevol het is. Tijdens de coronaperiode konden we mémé Clara bijvoorbeeld niet meer bezoeken. We waren te bang om haar te besmetten. Die verloren tijd kunnen we nooit meer inhalen. Je moet profiteren van élk moment, en door corona werd die tijd samen ons afgepakt. Heel jammer.”

