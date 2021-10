Planckaert-schoonzussen Stephanie en Magali zijn beste vriendinnen: “Verhuizen naar Frankrijk? Da’s niet evident”

ShowbizzVoorgoed naar Frankrijk verhuizen of in de Ardennen blijven wonen? Wat er ook gebeurt, de kinderen zullen altijd de prioriteit zijn van Stephanie Planckaert (32) en Magali Van Houtte (35). Over dat thema zijn de schoonzussen het roerend met elkaar eens. Vanaf vandaag ziet u hen en de hele bende weer aan het werk in ‘Château Planckaert’. De schoonzussen vertellen in dit dubbelinterview ook honderduit over hun goede band, de vriendschap tussen hun kinderen en het leven in de Planckaert-clan. “We waken erover dat we ook genoeg tijd apart met ons gezin kunnen doorbrengen.”