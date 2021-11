Pixies, The Streets en Queen of the Stone Age: Rock Werchter kondigt zestien nieuwe namen aan

De affiche van Rock Werchter raakt steeds meer gevuld. Eerder werden al Pearl Jam, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons, The Killers, Twenty One Pilots en Faith No More aangekondigd. Nu komen daar nog zestien nieuwe namen bij. Pixies, Beck en HAIM zullen op donderdag 30 juni op Rock Werchter optreden. Queens of the Stone Age, Moderat, alt-J, The Streets en Sam Fender worden toegevoegd aan de line-up van vrijdag 1 juli. Jamie xx, Jorja Smith, Bicep Live, Nothing But Thieves en Phoebe Bridgers komen op zaterdag 2 juli naar het festivalpark. Keane, Polo G en Sum 41 zijn er op zondag 3 juli.