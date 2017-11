Pixar-baas verplicht met verlof na beschuldigingen van ongepast gedrag kv

02u30

Bron: Belga 0 REUTERS John Lasseter, CCO van Walt Disney en Pixar. Showbizz John Lasseter, medeoprichter van animatiestudio Pixar en na de overname door Disney ook chief creative officer (CCO) van Walt Disney Animation Studios, neemt zes maanden verlof na beschuldigingen van ongepast gedrag. Dat heeft hij vandaag aan zijn personeel gemeld in een e-mail.

Lasseter is de regisseur en schrijver van succesvolle animatiefilms zoals de 'Toy Story'-reeks, 'A bug's life' en 'Cars' en heeft twee Oscars op zijn naam staan. Hij gaat nu op "een sabbatical van zes maanden" na enkele "pijnlijke gesprekken" over "misstappen" waarbij personeelsleden zich "niet gerespecteerd of ongemakkelijk" voelden, luidt het in de e-mail.

"Ik wil mij vooral verontschuldigen aan iedereen die ooit een ongewenste omhelzing van mij heeft gekregen of eender welk ander gebaar dat volgens hen op een of andere manier een grens overschreed," zegt Lasseter. "Ongeacht hoe goed mijn intenties waren, iedereen heeft het recht om zijn eigen grenzen te stellen die gerespecteerd moeten worden."

Reactie Disney

Disney laat in een mededeling weten veel belang te hechten aan een "omgeving waarin alle werknemers gerespecteerd en aangemoedigd worden om hun beste werk af te leveren". "Wij stellen Johns openhartigheid en oprechte verontschuldiging op prijs en staan volledig achter zijn sabbatical."

Getuigenissen

Na Lasseters aankondiging kwamen meteen de eerste anonieme getuigenissen naar boven. Aan The Hollywood Reporter vertelde een werknemer die al lange tijd voor Pixar werkt dat Lasseter jonge werkneemsters vaak "vastgreep, kuste en opmerkingen maakte over hun uiterlijk".

Nog volgens The Hollywood Reporter zou actrice en scenariste Rashida Jones, die samen met onder meer Lasseter aan het verhaal van 'Toy story 4' werkte, samen met haar schrijfpartner Will McCormack vroegtijdig uit het project zijn gestapt wegens ongewenste avances door Lasseter.