Pim Symoens wordt vader van een dochtertje

Showbizz Pim uit ‘Star Academy’ mist de showbizz nog elke dag: “Ik heb de fout gemaakt om te veel tegelijk te willen”

3 september Na z’n deelname aan ‘Star Academy’ in 2005 leek de weg naar de top van de showbizz geplaveid voor Pim Symoens (37). Geen meisjeskamer waar hij niet boven het bed hing. Er volgden ook enkele vette jaren als zanger en presentator bij JIM en op VTM, maar in 2009 realiseerde Pim zijn jeugddroom en opende hij z’n eigen café. Sinds kort gooit de toenmalige posterboy, die door een donkere periode ging, het echter over een totaal andere boeg. “De dood van mijn moeder heeft me doen inzien dat het zo niet meer verder kon.”