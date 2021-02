Pim Symoens van ‘Star Academy’ is papa geworden van een dochtertje

In oktober vorig jaar kondigde Pim Symoens aan dat zijn vriendin Rebecca vijf maanden zwanger was van een meisje. Het koppel was bovendien in de wolken met het nieuws. “Ik hoop dat ik een goede vader zal worden. Ik denk dat ik gaandeweg wel zal leren wat de juiste manier is om een kind op te voeden. Ik ben zelf met veel vrijheid opgevoed. Maar ik ga de gulden middenweg zoeken tussen die vrijheid en het beschermende”, vertelde Pim toen.