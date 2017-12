Pikante beelden: Vlaamse actrices in onthullend filmpje voor Antwerps lingeriemerk Marie Vinck en Ella-June Henrard 'acteren' voor Antwerps lingeriemerk Eda Delgouffe

Het Antwerpse lingerielabel Judith heeft een topcast gestrikt. Ter promotie van haar tweede collectie liet ontwerpster Judith Van Herck een mood video maken om haar ontwerpen aan de wereld te tonen. Missie geslaagd!

In de video is te zien hoe een in lingerie gehulde Marie Vinck in zwart-wit door de stad paradeert en zweven we actrice Ella-June Henrard achterna in een romantisch weilandschap. We ontwaren ook fotomodel Gudrun Ghesquière, de voormalige vriendin van Matteo Simoni.

De mood video lijkt wel de trailer van een nieuwe Vlaamse kaskraker. Eveneens door de hoogwaardige beeldkwaliteit. Van Herck kreeg bij de realisatie de hulp van enkele grote namen uit de filmwereld. Zo stond Erik Bulckens in voor de regie en nam Brecht Goyvaerts het camerawerk voor zijn rekening.

De video mist alvast z'n effect niet en zou tot het betere 'reclamestuntwerk' kunnen gerekend worden. Al was het voor de ontwerpster, die als gediplomeerd costumière ook voor theater- en filmproducties aan de slag gaat, gewoon de meest natuurlijke manier om haar collectie aan de wereld te tonen.

"Ik denk niet in foto’s, maar in bewegend beeld door mijn achtergrond en jarenlange aanwezigheid op set. Ik wilde personages creëren, bij wie je kan zie hoe de lingerie zit als ze bewegen."

