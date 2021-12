Pijnlijke beschuldigingen en bittere vete met de Queen: Harry en Meghan deden heel wat stof opwaaien in 2021

RoyaltyHet is al bijna twee jaar geleden dat de Britse prins Harry (37) en zijn echtgenote, Meghan Markle (40) het koningshuis de rug toekeerden. Maar waar ze aanvankelijk hadden aangekondigd dat ze ‘een stapje terug’ zouden nemen, bleek het koppel ook dit jaar weer uitsluitend op de voorgrond te staan. Van hoge toppen - zoals de geboorte van hun dochtertje Lilibet - naar diepe dalen, zoals hun aanhoudende vete met de Queen, prins Charles en prins William. Dit was het 2021 van Harry en Meghan.

Naar eigen zeggen was het de constante tirannie van de Britse media die Harry en Meghan naar de Verenigde Staten dreef. Maar vanuit hun toevluchtsoord in Montecito, LA, zijn het zíj die onophoudelijk die spotlights opzoeken. Het begon allemaal met één explosief interview: een gesprek met Oprah Winfrey dat intussen de hele wereld rond is gegaan. Is Charles een racist? Of was het dan toch prins Philip? Kijkers waren in shock toen Meghan verklaarde dat “men zich vragen stelde bij de huidskleur van Archie”. Eén ding was duidelijk: de Sussexen verklaarden openlijk de oorlog aan het Britse koningshuis.

Volledig scherm Harry en Meghan bij Oprah. © AP

Eén probleempje: na het bewuste interview bleken verschillende uitspraken van Harry en Meghan niet te kloppen. Ze trouwden namelijk niet écht drie dagen voor hun publieke huwelijk. En de Britten weigerden helemaal geen prinselijke titel voor de kleine Archie: kinderen van zijn rang krijgen die namelijk sowieso niet. Hoogtijd om de feiten een keertje te checken...

Tot ieders verrassing kondigde Harry kort daarna zelfs zijn eerste biografie aan: een duidelijk teken van verzet tegen zijn familie. De Queen en haar gevolg zitten namelijk absoluut niet te wachten op de mogelijke beschuldigingen aan hun adres, die waarschijnlijk in het boek zullen voorkomen. Na het beruchte interview met Oprah Winfrey, waarin ze één van de royals beschuldigen van racisme, is alles mogelijk. Maar waarop doelt Harry eigenlijk? Gaat het hem enkel en alleen om het geld? Of zint hij stiekem ook op wraak?

“Harry voelt zich al zijn hele leven onzichtbaar: the spare to the heir, zoals ze wel eens zeggen. William was de erfgenaam, de sprankelende toekomst van de monarchie. Harry was de reserve, en had daarnaast eigenlijk weinig nut binnen de troonopvolging”, aldus expert Angela Levin. “Nu heeft hij eindelijk het gevoel dat hij gehoord wordt.”

Volledig scherm Charles, William en Harry. © WireImage

Charles, maar al te vaak het rechtstreekse slachtoffer van Harry’s uitspraken, had er al snel genoeg van. Als troonopvolger maakt hij plannen voor een kleinere monarchie, waarin slechts een handvol leden recht hebben op koninklijke titels en een job als royal. Dat zou betekenen dat personen zoals Harry, die niet eerst in lijn staan van de troon, in de toekomst automatisch niet meer tot The Firm (het werkende deel van de familie) behoren. Geen ‘Megxits’ meer dus, want als je er nooit bijhoort kan je er ook niet uit stappen.

Ook met broer William, lukt het niet meer. Waar ze vroeger niet van elkaar weg te denken waren, blijft er nu alleen een bittere vete over.

Volledig scherm Harry en William tijdens de onthulling van Diana's standbeeld. © AFP - Fotomontage HLN

De heuglijke geboorte van hun tweede kindje leek héél even het einde van die vete te worden. Harry en Meghan doopten hun jongste telg ‘Lilibet’; dat is een koosnaampje voor Queen Elizabeth. Nu ja, doopten... Laat het nu net het doopfeest van het kleine meisje zijn dat vandaag nog altijd niet is doorgegaan. Harry had namelijk gehoopt op een koninklijk doopsel voor zijn dochter, maar de royals houden de boot af. Zij zien de naam Lilibet namelijk niet als olijftak, maar eerder als een slim uitgekiend plan van de Sussexen om hun claim op hun koninklijke levensstijl te versterken.

Alle commotie rond Lilibet zorgde voor een ware primeur binnen de Britse monarchie. Volgens medewerkers van het paleis werd er zoveel onwaarachtige informatie over de royals verspreid door Harry en Meghan, dat de Queen éindelijk wilde terugslaan. “Dat de Sussexen beweren dat ze toestemming hebben gevraagd om de naam Lilibet te gebruiken, terwijl dat niet waar is, was de druppel”, klinkt het. “Vanaf nu zal het koningshuis hoogstpersoonlijk reageren wanneer er fictieve verhalen over hen de ronde doen.”

Volledig scherm Harry, Meghan, Archie en Lilibet. © Alexi Lubomirski

De hardhandige aanpak van Harry en Meghan zorgde er wel voor dat de Britse royals meer uit hun schulp kwamen in 2021. Gezien de Sussexen zich willen profileren in de media, laten ook William, Kate, Charles en Camilla vaker van zich horen. Ook zij willen aantonen dat ze maar ‘gewone’ mensen zijn, met een gelukkig gezinsleven. William deed dat onder andere door een eigen YouTube-kanaal op te richten, waarop zijn gezin regelmatig te zien is. Daarmee maken ze zich niet alleen enorm populair bij de bevolking; ze bewijzen ook dat een leven binnen de monarchie wél aangenaam kan zijn - in tegenstelling tot wat Harry beweert.

Aan het eind van 2021 kunnen we concluderen dat dit verhaal nog niet tot een eind is gekomen. In 2022 zal Harry zijn gevreesde biografie publiceren. Zeker als Charles binnenkort aan de macht zou komen, betekent dat veel problemen voor de royals. Ook tijdens deze feestdagen blijft het kil tussen de twee kampen: Harry en Meghan vieren kerst in de VS en zijn niet van plan om snel terug te keren naar het VK. De kleine Lilibet heeft haar naamgenoot zelfs nog nooit ontmoet.

LEES OOK