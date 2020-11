Pijnlijke avond voor Patrick Lefevere en hoe Bockie in de taxi naar ‘De Leeuwenkoning’ keek: het beste van aflevering 29 van ‘De Slimste Mens’

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een ‘miscast’. Van Looy en zijn redactie maken ze niet vaak, maar Patrick Lefevere was het duidelijk wel. Bijzonder straffe wielermanager, de man achter The Wolfpack, de wielerploeg van Deceuninck-Quickstep en een echte kampioenenmaker. Maar een goeie quizzer, dat niet. Ja, hij leest kranten en weekbladen en volgt het nieuws, maar dat is niet voldoende om te scoren in ‘De Slimste Mens’. Dan moet je ook veel banale wist-je-datjes, lijstjes met Hollywoodvedetten en HBO- en Streamz-reeksen kennen en moet je de kinderencyclopedie bestudeerd hebben. Of Bockie De Repper heten...

De 29ste aflevering van ‘De Slimste Mens’ was dus eigenlijk geen volwaardige quiz. Wegens slechts twee deelnemers, terwijl het reglement zegt dat er drie kandidaten meespelen. Lefevere pikte nog 10 seconden mee in de openingsronde, maar dat was het zowat. Nadien ging het van kwaad naar erger. Slechts één ‘F.C. De Kampioenen’-vrouw kunnen bedenken, niet uit de puzzel geraken, de fotoronde niet overleven en niet meespelen in de filmpjesronde. Dan eindig je onder de honderd seconden. En is ook de finale een onbegonnen zaak. Jammer, maar helaas, voor Lefevere.

Met nog drie reguliere afleveringen te gaan, raken de finaleplaatsen stilaan opgevuld. Van Impe en Bockie De Repper zijn inmiddels al zeker van hun plaats. Vraag is wie van hen het langst zal overleven.

De leukste quotes

Patrick Lefevere (waarom hij deelneemt): “Ik wilde nog even op tv komen. Het is al lang geleden.”

Van Looy (op zijn best nadat Lefevere heeft verteld dat hij naar rappers luistert): “Je roept dat waarschijnlijk ook vaak naar je renners. Rapper, rapper.”

Van Looy (over hoofdredacteur Pascal Weiss): “De kleine generaal! Is hij echt zo klein? Als hij hier zou zitten, zouden zijn voetjes dan de grond raken?”. Waarop Marc-Marie: “Is het richting dwerggroei? Of gewoon nog de kinderkleren aan?”

Lefevere (hoe hij zijn geloof verloor): “Mijn ex-schoonmoeder had een enorme kaars aangestoken. Ik ben nooit zo hard gevallen als toen.”

Bockie (hoe hij kookt): “Boter met dingen erbij in de oven. Maar altijd lekker.”

Lefevere (na rampzalige tussenstand): “Zet mijn koffietafel maar klaar.” En na afloop van de quiz: “Ik had waarschijnlijk een off-day.”

Hilarische momenten

Jurylid Marc-Marie Huijbregts, met een opvallend shirt met het opschrift M-M, kan het niet laten en steekt meteen van wal met een onwaarschijnlijke uitleg hoe slecht Erik wel als wolf huilt.

Bockie blijft de wereld verbazen met een geweldig verhaal hoe hij 150 euro betaalt aan taxichauffeur Eddy uit Aalst om met hem naar een drive-in cinema te rijden en er samen naar ‘De Leeuwenkoning’ te gaan kijken.

Bart Cannaerts mag stakertje spelen met een megafoon. Aan het einde van zijn stakingsmoment heeft hij nog een boodschap voor Lefevere: Ro-da-ni-ja.

Erik van Looy heeft het nog eens over goede smaak en hoe hij steeds samen een broodje préparé en garnaalsla eet.

Kantelmomenten

Deze aflevering was één groot kantelmoment voor nieuwkomer Lefevere. Bij aanvang van de filmpjesronde stond hij onder de beginscore. En ook in de vaak nog allesbepalende laatste ronde komt hij niet aan de bak. In de finale tegen Bockie is het na vier vragen al afgelopen.

De eindscore (voor het finalespel)

Liesbeth van Impe: 501 sec.

Bockie de Repper: 458 sec.

Patrick Lefevere: 98 sec.

De stand

Ella Leyers: 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Conner Rousseau: 7 deelnames 3 keer gewonnen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte: 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Catherine Van Eylen: 5 deelnames 3 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Bockie de Repper: 4 deelnames 2 keer gewonnen 2 finales gewonnen

Riadh Bahri: 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Umi Defoort: 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen. 1 finale verloren

Hans Vanaken: 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Liesbeth Van Impe: 3 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Actrice Jennifer Heylen