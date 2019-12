Pijnlijk: Nederlandse zender verklapt per ongeluk wie de finalisten zijn van ‘Expeditie Robinson’ Redactie

08 december 2019

14u00

Bron: AD 2 TV Een flinke blunder van RTL. De zender zond een promofilmpje uit waarin de finalisten van ‘Expeditie Robinson’ te zien zijn. Pijnlijk, aangezien de halve finale nog niet op het scherm geweest. Het reclamespotje was pas bedoeld voor volgende week. “Nu hoef ik vanavond de halve finale niet te kijken omdat ik toch al weet wie het niet halen”, klinkt het bij teleurgestelde kijkers.

In Nederland houdt ‘Expeditie Robinson’ trouwe kijkers al wekenlang in zijn ban: wie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? En de belangrijkste vraag: wie overleeft uiteindelijk op een onbewoond eiland en mag zich de winnaar van ‘Expeditie Robinson 2019' noemen?

Vanavond zou duidelijk worden welke deelnemers de halve finale zouden overleven. Echter RTL maakte vanochtend een pijnlijke fout door het reclamespotje van volgende week uit te zenden. Daarin is te zien welke kandidaten de aflevering van vanavond hebben overleefd. Een flinke domper voor fans van ‘Expeditie Robinson’.

“Handig. Nu hoef ik vanavond de halve finale niet te kijken omdat ik toch al weet wie het niet halen”, laat een kijker op Twitter weten. Ook andere fans laten van zich horen. ‘Lekker bezig. Nou ben ik heel benieuwd om te zien wie vanavond de finale gaan halen, wordt spannend nu...’ Het is niet duidelijk hoe de fout is kunnen gebeuren.

Dimitri Schouten on Twitter Handig, @rtl4 om nu al een promo voor de finale van #ExpeditieRobinson uit te zenden. 😡 Nu hoef ik vanavond de halve finale niet te kijken omdat ik toch al weet wie het niet halen. 🤬 #spoiler #fail

Patty Bruijnseels on Twitter Ja joe! Om het tot nu toe toch al meest bekritiseerde seizoen even lekker af te maken, showen jullie op de dag van de halve finale al een reclame voor de finale, met de drie finalisten vol in beeld. Top, dat wordt SPANNEND vanavond zeg! #ExpeditieRobinson

Hein Bilterijst on Twitter Uhm @RTL4 Dit lijkt mij niet de bedoeling? Finalisten @ExpeditieRobRTL #oeps #verkeerdetrailer #rtl #ExpeditieRobinson

Pascal on Twitter Ff hoor Verkeerde reclame?? Er zijn toch nog 4 spelers over.. spoileralert!!!! #rtl4 #ExpeditieRobinson