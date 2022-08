Pijnlijk momentje bij ‘Tien Om Te Zien’, Liliane Saint-Pierre valt op podium: “Bijna mijn been gebroken zeg”

De opnames van haar nummer ‘Ik wil alles met je doen’ waren al een keer opnieuw aangevat omdat bij de eerste keer het licht niet goed zat. “En nu moeten we opniéuw herbeginnen”, sprak Liliane Saint-Pierre nadat ze op haar achterste ten val kwam. Helemaal op het einde van haar nummer, gestruikeld over het trapje op het podium. Voor een volle zeedijk in Westende. “Allé, dat kan nu toch niet hé mensen”, zei ze door de micro.

Op tv zal u daarvan als kijker niks merken, want dat stukje wordt netjes geknipt. “Maar ik vind dat nu wel erg, want het was net zo tof”, zei Liliane. “Bijna mijn been gebroken bij ‘Tien Om Te Zien’ zeg!” Ze lachte, en gelukkig. Pijn had de zangeres duidelijk niet. De opname werd verder gezet en ingepikt vlak voor de val.