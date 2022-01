Pijnlijk: boek rond ‘levenslessen’ van Ali B verschijnt te midden van ‘The Voice’-schandaal

Film Adil El Arbi en Bilall Fallah introduce­ren DC’s eerste trans personage in ‘Batgirl’

Het Belgische duo Adil El Arbi (32) en Bilall Fallah (35) gaat de nieuwe ‘Batgirl’-film regisseren. Eerder was al bekend dat actrice Leslie Grace (27) werd gekozen om de nieuwe Batgirl te spelen. Nu is ook bekend dat Ivory Aquino is gecast als Alysia Yeoh, de beste vriendin van Batgirl. Een unicum, want zowel Aquino als haar personage Yeoh zijn transgender. Het is de eerste keer dat er in een DC-film een openlijk trans personage voorkomt.

