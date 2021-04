Pijnlijk: ‘Blind getrouwd’-expert is nu zelf gescheiden en schaamt zich diep

Koppels die scheiden, zien hun relatiebreuk vaak als een falen. Toen Gert Martin Hald met de moeder van zijn twee kinderen brak, had hij dat aanvankelijk ook. “Velen zijn na een scheiding beschaamd en ook bij mij zat dat gevoel van falen en die schaamte er diep in. Ik keek naar mezelf en dacht: ‘Hier komt de expert uit ‘Blind getrouwd’ en hij is zelf fucking gescheiden’. Nu worstel ik daar niet meer mee. Ik heb dat van me afgeschud”, zegt hij in een interview in De Morgen.

Kans op verliefdheid

Hald beweert in ‘Blind getrouwd’ dat er een soort van wiskundige formule bestaat, die kan voorspellen dat mensen bij elkaar horen. Parameters die de kans op een verliefdheid een duwtje in de rug geven en zo ook de slaagkansen van een relatie verhogen. “Mensen die zich tot elkaar aangetrokken voelen en een relatie aangaan, hebben meestal redelijk overeenstemmende noden, waarden en interesses”, gaat hij verder. “Toch denk ik dat ik, net als iedereen, minder rationeel ben, als het op de liefde aankomt. Ook voor mij is dat gevoel van verliefdheid niet onbelangrijk. Voorts vind ik niet zozeer iemands persoonlijkheid of die normen en waarden belangrijk in een relatie. Voor mij draait het eerder en vooral om humor, communicatie en seksualiteit. Als die cocktail er is, maak ik sneller compromissen op andere vlakken. Ik koester ook realistische verwachtingen. Wat kan ik van mijn volgende partner verwachten? Wat zij van mij? Heeft ze kinderen, dan weet ik nu al dat ik niet haar nummer één zal zijn. Dat ik niet op alles en iedereen voorrang zal krijgen. Daar ben ik me nu al bewust van.”

Het lijkt alsof Hards relatie de wetenschappelijke toets niet doorstond, maar dat nuanceert de Deen.”Eerlijk gezegd, ik vind dat mijn partner en ik die toets wél doorstaan hebben. Als de formule alleen maar slaagt, als je levenslang samen blijft - en zo niet, dan heeft ze gefaald - dan is dat behoorlijk intens. Dan stel je wel heel hoge eisen. Maar de liefdesformule hoeft niet eeuwig mee te gaan. Ik weet wel dat de meesten dat verwachten, of dat toch zouden willen. Maar we moeten daar realistisch in zijn: misschien is het niet voor eeuwig en altijd. Misschien was het een goede match voor tien of vijftien jaar, maar niet langer. Veel mensen gaan ervan uit dat je met elkaar breekt, omdat er iets fout gelopen is. Maar wat als scheiden even natuurlijk is als samenblijven? Misschien is ook dat, evolutionair gezien, een natuurlijke gang van het leven?”

