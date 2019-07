Pieter uit ‘De Mol’ stopt vandaag als priester en heeft een lief: “Ik moet eerlijk zijn en mijn hart volgen” TK

01 juli 2019

06u53

Bron: GvA 2 Showbizz Hij kondigde het begin dit jaar al voorzichtig aan, en nu is het ook zover: Pieter Delanoy, die vorig jaar de rol van ‘De Mol’ op zich mocht nemen, stopt vandaag als priester. Dat doet hij onder meer omdat hij iemand heeft leren kennen: “Op zo’n moment moet je eerlijk zijn en je hart volgen.”

Delanoy, een Bruggeling, was onder meer hulppriester van de pastorale eenheid Sint-Trudo Assebroek. Eerder dit jaar lichtte hij zijn parochianen in dat hij van plan was om die ambt neer te leggen. “Ik wil graag doctoreren en dat valt moeilijk te combineren met mijn taak als priester", klonkt het toen. Hij bleef nog even priester in het Sint-Lodewijkscollege van Brugge, maar vandaag stopt hij ook daar mee. “Het was een voorrecht en ik zal die fijne herinneringen aan de vele plekken waar ik mocht voorgaan en aan de bijzondere mensen die ik leerde kennen voor altijd koesteren”, verklaart hij in de Gazet van Antwerpen.

De reden voor zijn uittreding uit de Kerk? Een nieuwe liefde in zijn leven. “Ik heb iemand leren kennen die een belangrijke plaats in mijn leven heeft ingenomen (een vrouw waar hij verder niets over wil zeggen, red.). Op zo’n moment moet je eerlijk zijn en je hart volgen.” Hij blijft wel lesgeven. “Ik ben dankbaar voor de kans die ik elke dag krijg om jonge mensen op sleeptouw te nemen. Ik zal ook zeker niet minder bezig zijn met de rol en de inspiratie van het geloof, de Bijbel, en de boeiende geschiedenis ervan. Al zal ik het vanaf nu wel onder een andere noemer aanpakken.”

In het verleden liet Delanoy al eens optekenen dat hij het celibaat nutteloos vindt. “Ik vind het eerlijk gezegd onzin. Het is voor niemand goed en het is daarom dat helaas heel wat wereldse pastoors afscheid nemen van het priesterschap. Hierdoor ga ik ook niet tot mijn 80ste priester zijn. Het is niet fair dat ik de mooie kant van mijn beroep moet afwegen tegenover een totaal gebrek aan intimiteit en lichamelijkheid”, klonk het in HUMO.