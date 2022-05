Pieter Timmers maakt carrièreswitch:"Als ambulancier kan ik iets betekenen voor mensen”

Nieuw hoofdstuk

Klaar voor een volledig nieuw professioneel hoofdstuk, zo blijkt. En daar was hij aan toe. Na zijn zilveren medaille op de 100 meter vrije slag op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 zou Timmers zich voorbereiden voor de Spelen van 2020 in Tokio. Nog een laatste keer spurten en nadien afscheid nemen van zijn leven als topsporter om zich te focussen op zijn vrouw en gezin. Dat was het plan, maar corona stuurde dat volledig in de war. Timmers stopte bijgevolg in het najaar van 2020 met zwemmen. “En nadien ben ik enige tijd zoekende geweest: ‘Wat wil ik wel en wat wil ik niet?’”, vertelde hij vorige zomer nog in deze krant. “Ik ben opgeleid om werfleider te worden, ik heb een professionele bachelor in de bouw. Maar tijdens mijn stages zag ik onder meer dat die job megastresserend is. Je krijgt continu alles op je kap en moet alles oplossen: dat ambieer ik niet. Ik zoek een ander soort adrenaline.”