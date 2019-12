Pieter getuigt over seksueel misbruik bij ‘De Warmste Week’: “Ik heb lang getwijfeld om mijn verhaal hier te vertellen, maar ik moest het doen” SDE

19 december 2019

13u47 0 Showbizz Tijdens de Warmste Week in Kortrijk kwam vandaag Pieter langs. Die stak een actie in elkaar voor Anaktisi, een lotgenotengroep die slachtoffers van seksueel geweld samenbrengt en praatgroepen organiseert. “Het is jammer genoeg nog steeds een groot taboe", vertelde hij aan de microfoon. “Veel mensen zitten met schaamte of schuldgevoelens. Anaktisi geeft mensen een warme plek waar ze zichzelf kunnen zijn.”

Pieter koos het goede doel niet toevallig, want hij was in zijn jeugd zelf het slachtoffer van seksueel misbruik. “Je voelt je vaak heel alleen met zoiets. Dus het betekent heel veel om zo'n plek te hebben waar je steun vindt bij elkaar.” Pieter zette zelf de stap om hulp te zoeken. “Ik heb in 2013 een aanklacht ingediend tegen een van de mensen die mij misbruikt heeft. En daar ben ik aan onderdoor gegaan. Ik moest heel dat verhaal gaan vertellen bij de politie en moest dan horen dat ik een tweede keer slachtoffer was omdat de feiten verjaard zijn en ik niets kan doen.”

Hij slaagde er wel in om zijn verdriet op een muzikale manier te uiten. “Ik ben kunstenaar dus ik vind een manier om die pijn te kunnen uiten", klonk het. “Ik schilder, ik ben theatermaker en ik ben ook singer-songwriter. En een van mijn nummers gaat over al die kinderen.” Het ontroerende nummer ‘Why Not You’ gaat dus ook over de verantwoordelijkheid om een vriend te zijn voor de misbruikte kinderen, die dat echt nodig hebben.

“Ik heb lang getwijfeld om mijn verhaal hier te vertellen, maar ik moet het doen voor al die mensen die hetzelfde meemaakten”, voegde hij er nog aan toe.