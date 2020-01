Pieter Embrechts wint als eerste Vlaming Nederlandse Musical Award SDE

23 januari 2020

08u05

Bron: ANP 2 Showbizz Pieter Embrechts (48) heeft woensdag tijdens de uitreiking van de Nederlandse Musical Awards de prijs voor beste mannelijke hoofdrol gewonnen. De Vlaamse acteur kreeg de award voor zijn vertolking van Valentine in de Bowie-musical ‘Lazarus’.

"Hartelijk dank dat jullie de verplichte Vlaming zo hartelijk verwelkomen", zei Embrechts in zijn dankwoord. Hij droeg zijn prijs op aan "de echte helden: de klimaatjongeren, die onze leiders aan de politieke tand voelen." Hij droeg daarbij ook een citaat van David Bowie op.



Het had trouwens niet veel gescheeld of Embrechts had de rol geweigerd. In een interview met De Morgen vertelde hij: “Toen ze me vroegen om auditie te komen doen, had ik na het beluisteren van de nummers nochtans al gezegd dat het weinig zin zou hebben, omdat de nummers veel te hoog voor mij waren. Ik ben een bas-bariton en het waren allemaal songs voor een tenor. Toch wilden ze mij per se zien en ben ik gaan casten met een theaterscène en twee zelfgekozen songs. Ze waren enthousiast. Ook in de volgende auditieronde bleef ik mijn bedenkingen herhalingen, maar ze bleven het negeren. In de laatste ronde zei ik dat als bepaalde songs een halve of hele toon mochten zakken, het haalbaar zou zijn voor mij. Henry Hey, die samen met David Bowie de muziek voor Lazarus heeft gemaakt, liet weten dat dit vermoedelijk niet zou kunnen. Maar een tijd later ontving ik plots een mail met de officiële vraag of ik de rol wilde aanvaarden. And I said yes.”

Ongeval

Een ongeval op een filmset in 2018 gooide echter nog even roet in het eten. Embrechts scheurde zowat alles wat er in een knie te scheuren valt: ligament, meniscus, kruisband, bot. “Na de moeilijke operatie vertelde men mij dat ik tussen de acht en twaalf maanden zou moeten revalideren.” Tot overmaat van ramp kreeg hij daarna nog een tweede ongeluk. Op weg naar de kinesist werd hij van zijn fiets gereden. “Achteraf bleek dat er niks gebroken was, maar dat ik wel een hersenschudding had. En de slag op mijn nek en hals heeft ook impact gehad op mijn stem, want mijn strottenhoofd en tongbeen bleken helemaal scheef te staan.” Embrechts zette dus alles op alles om fysiek weer scherp te zijn, mét succes.

Eerste Vlaming

Embrechts kreeg van de jury de voorkeur boven Lazarus-collega Dragan Bakema, Naidjim Severina (‘Kinky Boots’), Ad Knippels (‘Fun Home’) en Daniel Cornelissen (‘Marvellous’). Het is de eerste keer dat de Vlaming een Musical Award wint. Bij onze zuiderburen mocht hij in 2007 al wel eens een Vlaamse Musicalprijs ophalen voor beste inhoudelijke prestatie voor de door hem geschreven tekst en muziek in de musical ‘Sunjata’. De musical ‘Lazarus’ werd ook bekroond als beste grote musical en voor beste regie (Ivo van Hove).