Pieter Aspe vraagt vriendin Tamara al na amper één week ten huwelijk, zijn dochters: “Allez pa, denk nu toch eens na” Redactie

27 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Pieter Aspe (65) gaat trouwen. En dat is opmerkelijk, want hij leerde zijn toekomstige pas twee maanden geleden kennen. ‘Of ik niet te snel ga? Tamara en ik zijn zeker van elkaar, dus waarom zouden we nog langer wachten?’

‘Voor het eerst sinds de dood van Bernadette voel ik me zó goed bij een vrouw’, vertelde Pieter Aspe (65) enkele weken geleden in Dag Allemaal. Hij leerde de veertien jaar jongere Tamara kennen tijdens de research voor zijn nieuwe boek. Na amper één week vroeg hij haar al ten huwelijk, tijdens een romantische trip in Rome.

Gaat het allemaal niet heel erg snel?

Ja, het is vlug gegaan. Als je twintig jaar bent, heb je meer tijd. En nu heb ik minder tijd. Dus kan ik maar beter snel beslissen, toch?

Jullie kennen elkaar pas...

Vorige week twee maanden.

Hoe heb jij Tamara ten huwelijk gevraagd? Op één knie, zoals het hoort?

Toen we elkaar een week kenden, zijn we naar Rome op citytrip gegaan. We hebben toen veel over de toekomst gepraat en de slotsom was: als we echt zeker zijn van elkaar, kunnen we evengoed trouwen. En zij zei meteen ‘ja’.

Dat klinkt eerder zakelijk dan romantisch.

Misschien wel, maar het was een heel romantische omgeving. (lachje) Enkele weken later heb ik een ring voor Tamara gekocht. Da’s toch een traditie die je in ere moet houden, vind ik.

Kan je na een week echt al ­weten dat je voor elkaar ­gemaakt bent?

Da’s gewoon mijn gevoel. Ik ken zoveel mensen die twee jaar samen zijn vooraleer ze trouwen, en dan tot de conclusie komen dat het toch niet lukt. Je bent nooit helemaal zeker, hé. Waarom zouden we dan twee jaar wachten, als we het toch nooit zeker zullen weten?

Maar jij bent ervan overtuigd dat het bij jullie wel zal werken?

(knikt) Ik voel dat soort dingen. Ik heb bij Tamara hetzelfde gevoel als bij mijn eerste twee echtgenotes. Dat komt bij mij zeer snel. Als het er de eerste 24 uur niet is, komt het niet meer.

Hoe reageren jouw dochters?

Zij vinden - net zoals de rest van mijn omgeving - dat het te snel gaat. ‘Allez pa, denk nu toch eens even na!’ Maar hoe lang is dat dan, dat ik goed moet nadenken? Ik ben honderd procent zeker van mijn liefde voor Tamara.

Zijn jullie plannen al concreet?

Wij gaan in januari naar Zuid-Afrika, en daar gaan we trouwen. Alleen wij tweetjes, in zo’n wedding chapel. Later kunnen we ons huwelijk hier in België dan nog wel officieel maken.