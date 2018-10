Pieter Aspe vindt de liefde van z'n leven: "Voor het eerst voel ik me weer écht goed bij een vrouw"

16 oktober 2018

08u37 1 Showbizz Pieter Aspe (65) heeft de liefde van zijn leven gevonden. De Brugse schrijver heeft sinds de dood van zijn muze Bernadette op amoureus vlak al veel watertjes doorzwommen, maar nu is hij helemaal overtuigd. "Voor het eerst sinds de dood van Bernadette voel ik me zó goed bij een vrouw", zegt Aspe in 'Dag Allemaal'.

De dame die hem kriebels in de buik bezorgt, is de veertien jaar jongere Tamara. Hij leerde haar kennen tijdens de research voor z'n nieuwe boek. "Ik wilde alles weten over het reilen en zeilen in een kerncentrale. Dus nam ik contact op met het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol, waar Tamara een leidinggevende functie heeft. Op het terras van mijn stamcafé spraken we af. Toen zij de hoek om kwam, was ik helemaal overdonderd. Ik wist meteen: zij is het! En dat gevoel was wederzijds."

Het koppel is drie weken samen. Dat Aspe op slag verliefd wordt, is niet voor het eerst. "Het gaat inderdaad heel snel. Wij zijn zelfs al vier dagen naar Rome geweest. Tamara zal zo snel mogelijk bij mij in Brugge intrekken. Ik besefte meteen dat zij de ware is, waarom zouden we dan tijd verliezen? De vorige keren wist ik al snel dat het niet zou blijven duren, nu voel ik dat het voor altijd is."