Pieter Aspe verliest z’n hart aan veel jongere Conny: "Deze keer loop ik niet te hard van stapel" Wim Nijsten

05 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Hij wil het niet van de daken schreeuwen, maar er is een nieuwe liefde in het leven van Pieter Aspe (65). Twee jaar na de dood van z’n muze Bernadette en een ultrakorte relatie eind vorig jaar, bloeit er nu iets moois tussen de auteur en de achttien jaar jongere Conny.

Na de veel te vroege dood van z’n drijfveer en klankbord Bernadette, zag Pieter Aspeslagh - zoals hij voluit heet - het leven een tijdlang niet zitten. Verteerd door verdriet kreeg hij geen letter meer op papier en kwam hij nauwelijks nog onder de mensen. "Nochtans had Bernadette me gezegd dat ik me niet mocht laten gaan na haar dood", liet Pieter zich in een interview ontvallen.

Na enkele maanden rouwen, lukte het de schrijver dan toch stukje bij beetje om aan Bernadettes wens te voldoen. Pieter nam stilletjesaan de pen op en stelde z’n hart opnieuw open voor andere vrouwen.

Boekenbeurs

"Ik ben intussen met een paar dames bevriend geworden", zei hij daarover. "Een nieuwe relatie, daarvoor heb ik de hoop bijna opgegeven. Iemand vinden die aan Bernadette kan tippen, is quasi onmogelijk."

Maar op de Boekenbeurs vorig jaar liep Pieter Els tegen het lijf en werd op slag verliefd. De gevoelens bleken echter niet wederzijds en na amper negen dagen was de relatie terug naar af. En bleef Pieter weer met een gebroken hart achter.

Samenwonen

Tot de de boek- en filmvoorstelling van ‘Likoké on Tour’, het nieuwe kookproject van sterrenchef Piet Huysentruyt. Pieter tekende ook present en dat in het gezelschap van een véél jongere vrouw, die geen seconde van z’n zijde week. Een nieuwe liefde? "Ja, Conny en ik zijn een koppel", geeft Pieter toe aan Dag Allemaal. "Wij raakten toevallig aan de praat op een evenement enkele maanden geleden en voelden allebei meteen een klik. Ik heb uit het verleden geleerd dat ik beter niet te hard meer van stapel loop, dus Conny en ik doen het kalmpjes aan."

Omdat jouw vorige verliefdheid geen schot in de roos bleek?

"Dat kan je wel zeggen. Eind vorig jaar had ik een korte relatie met een andere vrouw. Ik had het idee dat onze gevoelens wederzijds waren, maar dat bleek niet zo. Uiteindelijk bleef onze romance maar negen dagen duren."

Dat heb je met Conny al lang overtroffen.

"Klopt, we zijn intussen al zo’n vier maanden samen. Maar nogmaals: ik doe het rustig aan, want ik wil écht dat deze relatie slaagt."

Conny ziet er enkele jaren jonger uit dan jij.

"Ja, ze is ook effectief achttien jaar jonger dan ik en werkt bij een IT-bedrijf. Wat Conny juist doet, weet ik niet. Ze hoeft het mij ook niet uit te leggen."

Interesseert jou dat dan niet?

"Jawel, maar ik begrijp echt niks van computers."

Jullie doen het kalm aan, zeg je. Dan zijn er vast nog geen plannen om te gaan samenwonen?

"Voorlopig niet, nee. Maar misschien komt het er na mijn verhuis wel van. Ik heb namelijk een appartement aan de Brugse Ezelpoort gekocht, maar het is nog niet klaar. Hopelijk schieten de werken nu wat op, want ik moet op 18 juni wel uit m’n appartement in Blankenberge omdat het al verkocht is."

Waar ga je dan in tussentijd wonen? In een hotel?

"Dat is het plan, ja. Maar voor niet langer dan een maand, hoop ik. M’n nieuwe appartement zou eind juli klaar moeten zijn. Maar ik durf geen voorspellingen meer te doen, want eigenlijk had ik er al lang moeten wonen. Tja, de administratie, hé..."

Half september komt ook jouw nieuwe boek uit.

"Klopt. Het wordt niet nummer 41 van de klassieke Van In-reeks, want die is echt definitief gestopt. Ik ben aan een nieuwe misdaadserie begonnen, met Van In als enig overgebleven personage van vroeger."

Een nieuw huis, een nieuwe vriendin, een nieuw boek...

"En een nieuwe computer! Die van mij is al acht of negen jaar oud, en volgens Conny dringend aan vervanging toe." (lacht)