Pieter Aspe trouwt volgende maand met Tamara: “Een vrouw om tegenaan te kruipen, dat heb ik hard gemist” FV/GS

18 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal/Story 0 Showbizz Verliefd, verloofd én volgende maand ook getrouwd. Na het overlijden van zijn grote liefde Bernadette, twee zomers geleden, vreesde Pieter Aspe (65) dat hij gedoemd was tot een leven alleen. Maar dan was daar plots Tamara (51). “Alleen jammer dat onze relatie voor venijn en jaloezie zorgt”, zegt hij in Dag Allemaal.

Eén vonk, meer hadden Pieter Aspe en Tamara Hanegraaf uit Mol niet nodig om in elkaars armen te belanden. Het koppel belandde na een eerste date op een onwaarschijnlijke rollercoaster van emoties. Met als klap op de vuurpijl een huwelijksaanzoek in Rome, amper één week later.

Kan je, even nuchter bekeken, al zó snel zeker zijn van elkaar?

Pieter: “Wanneer niet? Er zijn evengoed koppels die na vijf jaar trouwen en twee maanden later al uit elkaar gaan. Ik ben zeker van mijn stuk, dat gaat niet meer veranderen.”

Tamara: “Zo voelt het voor ons allebei. Ik waardeer dat Pietje zo oprecht is. Wij kunnen over alles praten.”

Hoe kwam Tamara in je leven? Hielp ze jou écht met research voor je volgende boek, Pieter?

Pieter: “Het echte verhaal is ietsje anders. Tamara had me dit voorjaar al een bericht via Facebook gestuurd, omdat ze een interview met mij over Bernadette had gelezen.”

Tamara: “Wat Pieter had meegemaakt, raakte me wel.”

Pieter: “Bij haar bericht stak ook een foto. Ik dacht: dat ziet er nog een nette vrouw uit. Maar ik ben nogal slordig met Facebook en we raakten pas na de zomer aan de praat. En toen vroeg ik of we konden afspreken voor research voor mijn boek. Een smoes, in feite.”

