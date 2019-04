Pieter Aspe koopt dure Range Rover voor zijn echtgenote: “Ik heb Tamara haar droomauto cadeau gedaan” Jean D'hont

"Ik heb het nogal getroffen met mijn man, hé", zegt Tamara (51), de echtgenote van Pieter Aspe in Dag Allemaal. De successchrijver mocht recent zijn 66ste verjaardag vieren, maar 't is vooral zijn vrouw die in de prijzen is gevallen. Pieter heeft zich een wel heel gulle echtgenoot getoond.

“Lekker van de grond op mijn verjaardag”, schrijft Pieter Aspe op zijn Facebookpagina. Geen intieme onthulling van de thrillerauteur, maar een verwijzing naar de luchtdoop die hij van zijn echtgenote kreeg.

Helikopter

“Pieter had onlangs laten vallen dat hij eens met een helikopter wilde meevliegen”, zegt Tamara. “En ik luister altijd goed naar mijn man. Dus voilà, ik heb m’n goede vriend Olivier ingeschakeld. Hij runt een restaurant in Brugge en is helikopterpiloot. Ik was de hele week bloed­nerveus, want bij slecht weer hadden we alles moeten afblazen. En ’t was niet simpel om mijn mond te houden, amai.”

Om haar plan niet vroegtijdig te laten uitlekken, besloot Tamara om Pieter op een dwaalspoor te zetten. “Ze probeerde mij te doen geloven dat mijn cadeau in de garage stond”, lacht Pieter. “Ik mocht er al twee dagen niet meer komen. Dat ze een helikoptervlucht had geboekt, had ik dus nooit verwacht. Wat een cadeau! Vliegen over Oostende en Blankenberge in die glazen bokaal was fantastisch.”

Om de tuin geleid

Missie geslaagd dus. “Pieter was heel blij”, zegt Tamara ­opgelucht. “En ik ben ook content want hij heeft mij eveneens verrast, en wel op een heel spectaculaire manier. We waren gaan kijken naar de garage van Land Rover. Ik rijd met een Peugeot 308 cabriolet, maar de Range Rover Evoque is al lang mijn absolute droomwagen. In de showroom was ik op slag verliefd op het exemplaar dat daar stond.”

En dat was Pieter niet ontgaan. “Ik had al een tijdje geen auto meer en was niet van plan om er nog een aan te schaffen”, vertelt hij. “Toen ik merkte dat Tamara zo gek was op die wagen, gedroeg ik me een beetje onverschillig. Maar zodra ze om boodschappen was, heb ik de garage gebeld om haar droomauto te bestellen.” Een duur cadeau dus, dat Tamara ten zeerste apprecieert. “Ik heb het nogal getroffen met mijn man, hé.”

Nu is het enkel nog wachten op de papieren. Of het een gepersonaliseerde nummerplaat wordt? “Ik denk het wel, ja”, zegt Pieter. “Ik twijfel nog een beetje wat erop zal komen. ‘Aspe’ sowieso niet, dat vind ik erover. Misschien Tamara’s initialen of zo.”