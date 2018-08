Pieter Aspe is na 6 maanden opnieuw single: "Maar ik kom niets te kort hoor, op geen enkel vlak" TK

21 augustus 2018

12u21

Bron: DAG ALLEMAAL 0 Showbizz Pieter Aspe (64) woont na enkele jaren aan de kust opnieuw in z’n geboortestad Brugge. In een vrijgezellenflat, want sinds kort is hij weer alleen. Twee jaar na de dood van z’n grote liefde Bernadette leek de misdaadauteur nieuw geluk te hebben gevonden bij de achttien jaar jongere Conny, maar intussen zijn de twee uit elkaar, vertelt hij in Dag Allemaal.

Het was Pieters goede vriend, Dag Allemaal-cartoonist Marec, die hem had voorgesteld aan Conny. "We voelden meteen een klik", vertelde Pieter daarover in Dag Allemaal. "Maar we doen het rustig aan, want ik wil écht dat deze relatie slaagt." Maar twee maanden en een verhuis naar Brugge later is er van een relatie met Conny geen sprake meer. "We sturen elkaar nog wel eens ’n berichtje, maar we hebben elkaar losgelaten", zegt Pieter.

Het verschil in levensstijl was te groot, vertelt hij. "Conny heeft een heel uitgebreide vriendenkring en we moesten voortdurend opdraven voor een etentje of om iets te gaan drinken. Ik ben de laatste om daar nee op te zeggen, maar niet in zo’n grote groep. Ik ben op mijn rust gesteld, zie je. Ik had dan ook geen zin om in zo’n leven te stappen en dat veroorzaakte wrijvingen. Maar wij hebben nooit ruzie gehad."

Een nieuwe relatie zit er niet meteen in. "Ik kan me dat op dit moment niet voorstellen. Daarvoor is het verdriet om Bernadette (ze stierf twee jaar geleden aan longkanker, nvdr.) nog te vers. Ik weet ook niet hoe dat moet, vrouwen versieren. Ik heb maar twee grote liefdes gehad: mijn eerste vrouw en Bernadette. Ik ben ook niet echt op zoek, ik heb een heel romantisch idee over hoe liefde ontstaat." Dat wil echter niet zeggen dat hij eenzaam is. "Ik ken heel veel mensen, ook vrouwen. Wees gerust, ik kom op geen enkel gebied iets tekort."