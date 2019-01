Pieter Aspe getrouwd met vriendin Tamara: “Ik wist meteen: zij is het!” MVO

11 januari 2019

Auteur Pieter Aspe (65) is getrouwd met zijn 14 jaar jongere vriendin, Tamara. Dat nieuws deelde hij zonet op Facebook.

Het huwelijk vond plaats op 6 december 2018. Op zijn pagina regent het gelukswensen voor het nieuwe echtpaar.

Hij leerde Tamara kennen tijdens research voor z’n nieuwe boek. “Ik wilde alles weten over het reilen en zeilen in een kerncentrale. Dus nam ik contact op met het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol, waar Tamara een leidinggevende functie heeft.” Zei hij in oktober 2018 in Dag Allemaal. “Op het terras van mijn stamcafé spraken we af. Toen zij de hoek om kwam, was ik helemaal overdonderd. Ik wist meteen: zij is het! En dat gevoel was wederzijds.”

Naar eigen zeggen voelt hij zich voor het eerst sinds het overlijden van zijn vorige vrouw, Bernadette, zo goed in de liefde.