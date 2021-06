Piet Huysentruyt zou graag nieuwe reeks van ‘SOS Piet’ maken: “Een mooie afsluiter van mijn televisiecarrière”

Wie Piet Huysentruyt zegt, denkt spontaan aan het tv-programma ‘SOS Piet’. Zelf vindt de kok het zijn beste show: “Ondanks het feit dat het keihard werken was, was het een van de mooiste periodes in mijn leven. Het programma heeft acht jaar gelopen en er zijn van ‘SOS Piet’ meer dan 3 miljoen kookboeken verkocht. Dan heb je toch iets bereikt in je leven, nietwaar”, klinkt het in De Zondag.

In ‘SOS Piet’ ging Piet Huystentruyt bij mensen thuis om hen te helpen met allerhande kookproblemen. “We hebben dat programma toen echt met vallen en opstaan in elkaar gebokst", zegt hij. “Voor de pilootaflevering was mijn vaste regisseur verhinderd. Tom Waes heeft toen de regie op zich genomen. Straf hé!” Wat de meeste mensen vooral is bijgebleven uit het programma, is het zinnetje ‘Wat hebben we vandaag geleerd?' “De regisseur vroeg me hoe we het programma zouden afsluiten. Die zin kwam spontaan bij mij op”, legt Piet uit. “Die zin is inderdaad een eigen leven beginnen leiden. Ook nu nog, bijna tien jaar na het einde van het programma, wordt ze nog vaak gebruikt. Ik hoor op televisie geregeld commentatoren of ministers vragen: wat hebben we vandaag geleerd? Ook viroloog Marc Van Ranst stelde die vraag al.”