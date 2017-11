Piet Huysentruyt wil weer een zaak in Vlaanderen Jean D'hont

05u30 1 Kristof Ghyselinck Piet Huysentruyt aan de slag in Likoké Showbizz Piet Huysentruyt (54) heeft de wereldtournee met zijn restaurant Likoké schitterend afgetrapt in Kortrijk. Dagelijks volzet stond hij er zelfs al met Jeroen Meus achter het fornuis. "Ik voel dat Jeroen het mist", zegt Piet. "Het zou me niet verbazen dat hij op een dag toch weer een eigen restaurant opent."

Volgende week zaterdag vertrekt Piet richting Japan, Osaka en Bali om in maart zijn tournee te beëindigen in Zuid-Afrika. En daarna? "Likoké in Zuid-Frankrijk blijft sowieso bestaan, maar tijdens de rustige wintermaanden behoort een nieuwe zaak in Vlaanderen zeker tot de mogelijkheden', zegt Piet. 'Zeker nu ik merk dat zelfs Limburgers de moeite doen om naar West-Vlaanderen te rijden. Ja, 't is alsof iedereen terug Pietje wil zien."

Het grote succes van zijn tijdelijke zaak in domein Guldenspoor in Kortrijk is een mooie erkenning voor de ex-tv-kok. "Elke dag volzet en koken op zo'n niveau, wie haalt dat nog? Sergio Herman, Gert De Mangeleer, Peter Goossens. En Pietje, natuurlijk!"

Piet ziet intussen zijn zoon Cyriel (27) het voortouw nemen in de zaak. Een samenwerking die hem zachter heeft gemaakt. "Vroeger was ik een wandelende bom", zegt Piet. "Sinds mijn trombose ben ik meer een diplomaat geworden. Ik heb geleerd dat je van de nieuwe generatie alles gedaan kan krijgen, zolang je het hen maar op de juiste manier vraagt."

Kristof Ghyselinck Piet met zijn zoon Cyriel