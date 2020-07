Piet Huysentruyt vreesde even voor zijn vrouw: “Afgelopen winter is ze zwaar ziek geweest” TK

11 juli 2020

11u00

Bron: NB 2 Showbizz Ooit was hij niet weg te slaan van de Vlaamse televisie, waar hij heel wat keukenfouten de wereld uithielp in programma’s als ‘SOS Piet’, maar intussen leeft chef Piet Huysentruyt een teruggetrokken bestaan. Hij is zelden nog in België, vertelt hij in een interview met Het Nieuwsblad.

“Ik woon in Frankrijk en Zuid-Afrika. Ik heb zelfs geen huis meer in België”, aldus Huysentruyt, die het prima vindt zo. “Dat zit in mijn familie. Mijn vader is naar Congo getrokken, mijn broer zit de helft van de tijd in Brazilië, en door mijn kinderen te bezoeken waar ze werkten en studeerden, heb ik heel China, Amerika en Mexico gezien. Dus ik heb de drang om rond te trekken.”

Al vindt hij het ook heel belangrijk om de contacten met zijn familie te onderhouden. “Ik heb ook een sterke behoefte aan een warme thuis, zoals ik voeger zelf heb gekend. Zowel in Frankrijk als Zuid-Afrika is mijn huis een thuis. Dat de kinderen (Marie (31) en Cyriel (30), nvdr.) bij ons kunnen thuiskomen, vind ik ook enorm belangrijk.” Zeker nu hij vorig jaar herinnerd werd aan het feit dat het allemaal snel gedaan kan zijn. “Afgelopen winter is mijn vrouw Vero zwaar ziek geworden. Waarschijnlijk corona. Het heeft er even niet goed uitgezien. Ik heb tegen de kinderen gezegd: ‘Het mag kosten wat het kost, volgende kerst komen jullie naar Kaapstad’. Die hechte familiemomenten, ik wil die weer installeren.”

Hij blikte ook nog even terug op het hoogtepunt van zijn roem. “Geloof mij: op de top van je carrière ben je het minst gelukkig. Je ziet je vrouw niet meer, je kinderen, maar wel veel vreemde personen, die erbij willen zijn omdat er misschien centen te verdienen vallen. Ik stond in het middelpunt van de aandacht, maar vele avonden ben ik alleen voor mijn tv in slaap gevallen in mijn appartement in Antwerpen, terwijl mijn vrouw en kinderen in Frankrijk waren.”

