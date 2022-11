Piet Huysentruyt verdedigt vroegere ‘SOS Piet’: “Als ik al mensen uitgelachen heb, excuseer ik mij”

TV GEZIEN? ‘Alex Agnew’s Fear Factor’: “Zelfs de liefheb­bers van de betere martelpor­no kwamen aan hun trekken”

Meer dan een decennium na de passage op VTM is ‘Fear Factor’ terug van weggeweest. Op Play4 dit keer, en met Alex Agnew als presentator. In de eerste aflevering moesten de kandidaten verrassend genoeg geen wansmakelijke gerechten verorberen, maar kregen ze wel drie andere pittige uitdagingen op hun bord. Rest de vraag of deze reboot het origineel kan doen vergeten. En nog belangrijker: pakt Agnew - die z’n debuut als presentator maakt - het even stoer aan als Walter Grootaers destijds?

15 november