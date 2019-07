Piet Huysentruyt trekt met restaurant Likoké naar Antwerpen MVO

31 juli 2019

13u05

Bron: GVA 0 Showbizz Likoké, het sterrenrestaurant van Piet Huysentruyt en zijn zoon Cyriel, vind je normaal gezien alleen in Les Vans in Zuid-Frankrijk. Maar voor één maand brengen de mannen het naar Antwerpen.

Tijdens het Part of Antwerp-festival, dat doorgaat van 14 tot 15 augustus, openen ze het restaurant Waterfront. Daar serveren ze de keuken van Likoké aan de Antwerpse bezoekers. En dat aan een aantrekkelijk prijskaartje: voor een menu van vier gangen betaal je slecht 55 euro. Zes gangen kosten je 79 euro. In het Waterfront huist elk jaar een nieuwe sterrenchef. Vorig jaar konden we op Seppe Nobels rekenen.