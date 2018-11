Piet Huysentruyt moet in maart onder het mes: “Ik ben compleet versleten” WN

27 november 2018

06u00

Piet Huysentruyt (55) - volgende week te zien in 'Die Huis' - heeft al vele stormen doorstaan, en toch is hij niet onverwoestbaar. 'Het harde werk en de stress hebben hun tol geëist', vertelt hij Dag Allemaal na een recent doktersbezoek. Alleen een operatie kan nog soelaas bieden.

‘t Is niet al kommer en kwel voor Piet Huysentruyt. Met zeventien op twintig en vier koksmutsen behoort zijn Likoké in de nieuwe Gault&Millau tot de beste vijftig restaurants van Frankrijk. “Op de uitreiking in Parijs zat ik tussen allemaal driesterrenchefs”, zegt Piet trots. “Voor de eerste keer samen met mijn zoon Cyriel, die de dagelijkse leiding van Likoké in handen heeft. Dit was heel speciaal voor ons allebei.”

Proficiat. Kennen die driesterrenchefs jou?

Toch wel enkele. Topkoks Régis en Jacques Marcon, bijvoorbeeld, zijn vrienden van mij. Maar de anderen bekijken mij toch van: ‘Wat komt die hier doen met zijn Likoké?’ (lacht)

Sta jij eigenlijk nog vaak zelf aan het fornuis?

Likoké is steeds meer een team geworden. Mensen komen nu in Likoké eten, en niet bij Piet. Ons team bestaat uit mezelf, mijn zoon Cyriel en mijn chef Anthony. Wij nemen samen de beslissingen. Ik kan niet mijn hele leven aan de potten en pannen staan, hé.

Dat zou te slopend worden.

Ja, en ik sta nu al letterlijk krom van het werken. Ik kom net van de dokter, zie. ’k Heb een spuitje in mijn schouder gekregen, en in maart moet ik onder het mes. De dokter zegt: ‘Gij zijt versleten.’ Dat komt door het harde werk van de voorbije veertig jaar. Toen ik enkele jaren geleden diabetes kreeg, vroeg ik hem: ‘Waarom ik?’ Awel, ik heb te veel van het leven genoten, maar hij zei ook dat het fysiek zware werk en de stress de ziekte hadden veroorzaakt.

Probeer jij je zoon daarvoor te behoeden? In het al opgenomen ‘Die Huis’ heb jij het over je ‘autistisch, perfectionistisch trekje’. Wie jouw snijplank een halve centimeter durfde te verplaatsen, kreeg ervan langs.

Ik zie dat Cyriel dezelfde trekjes heeft. Het is goed dat hij naar perfectie streeft, maar af en toe zeg ik: ‘Als de klant tevreden is, moet de chef dat ook zijn. En de klant gaat niet ongelukkig worden van een snijplank in de keuken die een halve centimeter te veel naar links ligt.’

Kort na de opnamen overleed jouw moeder. Als ‘Die Huis’ enkele weken later was ingeblikt, hadden we dan een andere Piet gezien?

Ja, een nog veel emotionelere. Toen ik in ‘Die Huis’ zat, had ik nog de hoop dat het goed zou komen. Tijdens ieder Skype-gesprek dat ik de dagen voordien met haar had, was mijn moeder nog heel goed. Maar toen ik mijn telefoon na die 24 uur in het huis weer aanzette, was de eerste oproep die ik kreeg van mijn broer Lieven. Hij vroeg mij om dringend naar huis te komen, omdat het niet goed ging met ons moeder.

Dus ben jij halsoverkop naar België vertrokken.

Aan die terugvlucht naar België leek geen einde te komen! Het was afschuwelijk. Ik heb de hele tijd zitten wenen. De airhostessen kwamen zelfs vragen of ze iets konden doen. Ik heb twaalf uur lang zitten stressen. Totdat ik bij mama thuis kwam, en zij vroeg: ‘Wat komt gij hier doen?’ Zij hoopte nog altijd dat ze niet zou sterven. Zij is blijven vechten tot het laatste moment.

Is het een troost dat je je mama nog alles hebt kunnen zeggen wat je wou?

Een schrale troost, maar het is er wel één, ja. Ik wil via deze weg mijn broer en zus nog eens uitdrukkelijk bedanken omdat ze mij hebben teruggeroepen. Ze heeft nog drie weken geleefd, en we hebben nog veel kunnen praten.

In ‘Die Huis’ vertel je ook over het overlijden van je vader. Dat verliep blijkbaar anders.

Mijn vader was geen prater, van hem wisten we niks. Hij had zich bij zijn dood neergelegd, en was eigenlijk blij dat hij ging. Ons moeder heeft gelukkiger geleefd.

Wie natuurlijk ook aan bod komt in jouw gesprekken met Eric Goens, is je vrouw Véronique met wie je al 37 jaar samen bent. Het is mooi hoe lovend je over haar bent.

In álles wat ik heb gedaan, is Véronique enorm belangrijk geweest. In goede en kwade dagen. Zij is degene die mij steeds met mijn voetjes op de grond hield. Samen met mijn moeder is zij de belangrijkste persoon in mijn leven. Op den duur ben je broer en zus, wij weten alles van elkaar.

Welke toekomstplannen heb jij nog?

Ik heb mijn hart verloren in Zuid-Afrika, en zolang ik kan, zal ik ieder jaar een aantal weken naar daar gaan. Voor de rest blijf ik pendelen tussen Likoké en België. Het is goed zoals het is.