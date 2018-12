Piet Huysentruyt maakt in ‘Die Huis’ zijn tv-testament: "Jeroen is mijn enige echte opvolger" MC

04 december 2018

00u00 0 Showbizz Verhuist Piet Huysentruyt naar Zuid-Afrika? De tv-kok en sterrenchef zegt het vanavond in 'Die huis' niet met zoveel woorden, maar de hints die hij geeft, wijzen duidelijk in die richting. Na een drukke carrière (op tv én in zijn restaurant) lijkt het hem tijd om elders gas terug te nemen. "Als je je hier opjaagt, lachen ze met je."

"Of dit mijn land is? Stap voor stap." Het zijn de woorden van Piet Huysentruyt vanavond in 'Die huis'. "Hier is er toch meer ruimte en vrijheid. Als je je hier opjaagt, lachen ze met je. Maar ik zal wel overleven in dit trage Zuid-Afrika. En ik zal, als het past, hard genoeg roepen dat ze me in Vlaanderen zullen horen."

