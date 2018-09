Piet Huysentruyt krijgt topscore van Gault&Milau: "Zeer mooi nieuws in een moeilijk jaar" TK

19 september 2018

09u42

Bron: NB 0 Showbizz Restaurant Likoké van Piet Huysentruyt heeft een zeer goede score gekregen van de Franse restaurantgids Gault&Milau. Met 17 op 20 en vier koksmutsen staat het in het lijstje met de beste restaurants van Frankrijk. Sinds 2014 heeft Likoké ook een Michelinster.

Piet zelf is erg blij met de prestatie. "Het is met een enorme vreugde dat we het nieuws hebben vernomen. Ze belden me daarnet met de boodschap. Zeer mooi nieuws in een moeilijk jaar waarin mijn moeder overleed. Het is een bevestiging voor vijf jaar hard werken en het is ook mooi dat de jonge garde – chef Anthony Stoop en mijn zoon Cyriel die de zaal doet – zo ook beloond wordt. We gaan hier eerst en vooral van genieten", aldus de kok in het Nieuwsblad.

De score ligt een half puntje hoger dan vorig jaar: toen kreeg Likoké 16,5 op 20 en drie koksmutsen. Het hoogste resultaat in Frankrijk is vijf mutsen en 19,5 op 20.