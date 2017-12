Piet Huysentruyt in Bali: "Wuk hebbn we heleerd?" DBJ

15u29

Bron: Kameraki

Piet Huysentruyt zijn reis rond de culinaire wereld verder en is daarbij in het Indonesische Bali beland. Hij brengt er in het Viceroy resort een bezoekje aan de Belgische topchef Nic Vanderbeeken. Piet werkt momenteel een wereldtournee af met zijn restaurant Likoké. Een langgerekte ode aan zijn vader met als slotstuk het overbrengen van diens urne naar Piets roots in Afrika.

Kristof Ghyselinck Piet Huysentruyt