Piet Huysentruyt gestrand in Zuid-Afrika

07 april 2020

07u35

Bron: Het Nieuwsblad 0 Showbizz Eén van Vlaanderen’s bekendste televisiechefs maakt vanavond zijn opwachting in ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’. Niemand minder dan Piet Huysentruyt zal plaatsnemen aan tafel om de gerechten van de deelnemers aan zijn kritische oog - en smaakpapillen - te onderwerpen. Al zit hij tegenwoordig wel vast in Zuid-Afrika.

In ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ gaan de deelnemers de ‘battles’ in, en daarvoor zal onder andere Piet Huysentruyt als jurylid optreden. De aflevering van dinsdagavond werd al een tijdje geleden opgenomen, want de tv-chef zit vast in Zuid-Afrika. “Ik breng hier in de winter weleens wat tijd door, maar nu is er van terugkeren naar België geen sprake: corona, nietwaar”, vertelde Huysentruyt telefonisch aan Het Nieuwsblad. “Niet dat het zo’n ramp is, uiteindelijk kan ik de epidemie net zo goed hier uitzitten als in België.”

Ook de Nederlandse zangeres Anouk zit vast in het buitenland, en raakte niet tijdig weg uit Marrakesh. Daarover bracht ze pas een nieuw lied uit, dat ze ter plaatse maakte.