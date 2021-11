Piet Huysentruyt geniet van de winter in Zuid-Afrika: “Ik heb hier tijd te kort”

ShowbizzOpvallende verschijning op uw scherm afgelopen woensdag, want toen was Piet Huysentruyt (58) nog eens op tv te zien. De voormalige sterrenchef jureerde in ‘Bake Off Vlaanderen’ en was duidelijk helemaal in z'n nopjes. “Een vervolg van ‘SOS Piet’ in de toekomst? Ik zeg zeker geen neen”, klinkt het wanneer we hem opbellen in het verre Zuid-Afrika. Hij blikt terug op zijn eigen topjaren en vertelt over ‘Bake Off’, zijn gezin, het leven in het Zuiden en zijn strijd tegen suiker. “Ik probeer om me aan de regels van de dokter te houden, maar dat is niet altijd zo gemakkelijk.”