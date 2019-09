Piet Huysentruyt erg emotioneel in ‘Bedgeheimen’: “Mijn eigen kind herkende mij niet. Toen lag ik huilend in mijn bed” TK

10 september 2019

22u50 0

In de ‘Bedgeheimen’ luchtte Piet Huysentruyt vanavond zijn hart bij James Cooke. Hij vertelde over meer over zijn kinderen, zijn carrière en zijn ouders. “Als chef was het echt ‘my way of the highway’. Tot mijn eigen dochter mij niet meer herkende. Toen heb ik huilend in mijn bed gelegen.” Als het over zijn vader gaat, krijgt Piet het te kwaad. “Toen mijn moeder stierf, zei ze dat ze een goed leven had gehad. Mijn vader heeft dat niet gehad.”