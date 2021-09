Piers Morgan krijgt gelijk: “Opmerkingen over Meghan Markle waren mogelijk schadelijk, maar hij had het recht om dat te zeggen”

Na een forse uitspraak van de Britse tv-presentator Piers Morgan liepen er op 24 uur tijd maar liefst 41.000 klachten binnen bij Ofcom, de overheidsorganisatie die toezicht houdt op wat er op Britse televisie wordt uitgezonden. Morgan en zijn collega Susanna Reid bespraken in het tv-programma ‘Good Morning Britain' het interview dat Meghan Markle en prins Harry de dag voordien aan Oprah Winfrey gegeven hadden. Daarin vertelde de hertogin van Sussex onder meer dat ze kampte met zelfmoordgedachten en daarbij geen hulp kreeg van ‘The Firm’. “Naar wie ben je gegaan?”, sneerde Morgan. “Wat hebben ze je gezegd? Sorry, maar ik geloof geen woord van wat ze zegt. Ik zou het niet eens geloven als ze me het weerbericht zou voorlezen." Na een woordenwisseling met zijn collega’s stormde hij de studio uit, om later zijn ontslag te geven. Harry en Meghan zelf dienden klacht in tegen de presentator.

Schadelijk en beledigend

Maar Ofcom heeft nu geoordeeld dat Piers Morgan wel degelijk het recht had om z’n mening te geven over het interview. “De opmerkingen van meneer Morgan waren mogelijk schadelijk en beledigend voor de kijkers, en we erkennen de sterke publieke reactie daarop”, klinkt het in het besluit. “Maar we moeten ook volledig rekening houden met de vrijheid van meningsuiting. Volgens onze regels kunnen omroepen controversiële meningen laten horen als onderdeel van een legitiem debat in het algemeen belang, en de sterke kritiek van andere bijdragen aan de heer Morgan vormden een belangrijke context voor de kijkers. Toch hebben we ITV eraan herinnerd om in de toekomst met meer zorg te praten over mentale gezondheid en zelfmoord. ITV zou kunnen overwegen om waarschuwingen of contactgegevens van hulpdiensten door te geven, zodat de kijkers goed worden beschermd."