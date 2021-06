Piers Morgan heeft nieuwe bijnaam voor Meghan Markle: “Prinses Pinokkio”

Op Twitter heeft Piers Morgan nogmaals verteld over zijn vertrek bij ‘Good Morning Britain’. Morgan diende eind maart zijn ontslag in nadat een aantal van zijn collega’s het niet eens waren met zijn uitspraken over Meghan Markle. Hij liet onder meer merken dat hij de echtgenote van prins Harry niet geloofde wanneer ze het had over racisme in de Britse pers én binnen de koninklijke familie. Er kwamen ontelbare klachten binnen van het kijkpubliek. “Als ik niet aan vrije meningsuiting mag doen, hoeft het voor mij niet meer”, zei Morgan daarop.

Nieuwe bijnaam

Ondertussen beweert Morgan nog steeds dat hij zelf ontslag genomen heeft en dat hij niet ontslagen is door ITV, de zender waarop ‘Good Morning Britain’ te zien is. “ITV heeft mij niet gedwongen om te vertrekken. Ik ben zelf vertrokken, omdat ik weigerde om mijn excuses aan te bieden aan ‘prinses Pinokkio’”, klinkt het in een recente tweet.

Daarnaast schreef Morgan ook nog dat hij ondanks zijn beslissing om op te stappen, nog steeds te zien is op televisie. Zo liet hij onder meer weten dat er binnenkort een interview met hem te zien is op de zender. Voorts bestaat de kans dat Piers Morgan zijn oude baan bij ‘Good Morning Britain’ nog terugkrijgt. Op sociale media werd er tijdens de afgelopen weken al druk over het onderwerp gespeculeerd. Zelf deed hij er nog geen formele uitspraak over. “Heeft er iemand mijn loge al ingenomen?”, grapte hij onlangs wel op Twitter.

