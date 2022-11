Pierre Kartner, beter bekend als ‘Vader Abraham’, leed aan botkanker

Celebrities Julia Fox over relatie met Kanye West: “Ik was met hem samen om Kim Kardashian te helpen”

Julia Fox (32) lost op haar TikTok-account meer informatie over haar relatie met Kanye ‘Ye’ West (45). De twee vormden in het begin van het jaar een stel. Na een maand was de liefde al verdwenen. Sindsdien is West veel in het nieuws verschenen door zijn controversiële uitspraken. Mensen vragen zich waarom Fox een relatie is gestart met West. In een video geeft ze een antwoord op die vraag. “Ik wou zijn ex Kim Kardashian helpen door Kanye af te leiden. Ik dacht dat ik hem kon helpen, maar dat waren waanideeën.”

