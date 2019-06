Pierce Brosnan weigert zijn zoon nog te steunen: “Christopher dreigt kapot te gaan aan drank en drugs” Redactie

07 juni 2019

06u00

Bron: Primo 1 Showbizz “Hij is een vogel voor de kat!” Dat zegt iedereen die Christopher Brosnan (46) kent, zoon van acteur Pierce Brosnan (66), onder meer beroemd omwille van zijn James Bond-vertolkingen. Christopher, die al jaren vecht met drank- en drugsproblemen, zou dit keer echt wel op de rand van de afgrond staan.

Het is ooit anders geweest, want toen Pierce Brosnan een relatie begon met Christophers moeder Cassandra Harris, leek een goede toekomst voor hen allen verzekerd. Meer zelfs, toen de natuurlijke vader van Christopher en zijn zus Charlotte overleed, besliste Pierce hen allebei officieel te adopteren. Het ging ook een tijdlang goed, tot het noodlot toesloeg, zeventien jaar nadat Pierce en Cassandra elkaar hadden ontmoet. Cassandra overleed in 1991 aan eierstokkanker. Toen ging Christopher een eerste keer emotioneel kopje onder en vond hij geen andere oplossing dan wegvluchten in drank en drugs, met alle gevolgen van dien. Een pijnlijke verslaving, problemen met de politie, een verblijf in de gevangenis en uiteindelijk een coma na een overdosis cocaïne.

Nochtans probeerde Pierce alles om de jongen nieuwe kansen en een fatsoenlijk leven te geven en bezorgde hij hem jobs bij het productiebedrijf dat de James Bond-films met Pierce Brosnan maakte, ‘Tomorrow Never Dies’ en ‘The World Is Not Enough’.

Toen zus Charlotte zes jaar geleden overleed aan dezelfde aandoening als haar moeder, ging Christopher er nog eens onderdoor en wel in die mate dat de man opnieuw in de cel en een afkickkliniek belandde. Nu woont hij in een pover sociaal appartement en kan hij amper overleven. Op straat geneert hij zich niet om sigarettenpeuken te verzamelen. Christopher loopt armoedig gekleed en ziet er slecht en ondervoed uit. Volgens bekenden is het dus maar een kwestie van tijd vooraleer hij in zijn oude, slechte gewoonten hervalt. ‘Dan is het definitief gedaan met hem’.

Bodemloos gat

Brosnan heeft duidelijk gemaakt dat Christopher nergens meer hoeft op te rekenen. ‘Hij is een bodemloos gat’, zegt Pierce Brosnan, wiens fortuin op zo’n 80 miljoen euro wordt geschat. ‘Geef hem geld en hij loopt ermee naar een drugsdealer. Bezorg hem een job en hij verknalt het. Ik heb het Chris trouwens zelf gezegd. Het gaat ook niet enkel om hem en mij, hij maakt onze hele familie kapot. Iedereen wil hem helpen, maar altijd weer beschaamt hij ieders vertrouwen. Ik heb nog andere kinderen aan wie ik moet denken.’

Pierce heeft het over de twee zonen die hij heeft bij zijn tweede vrouw, journaliste Keely Shaye Smith (56), Dylan (22) en Paris (18), en nog een zoon die hij bij Cassandra had, Sean (39)