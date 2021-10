Piepjonge Rosalie Charles maakt acteerdebuut in ‘Red Sandra’: “Toen ik de echte Olga eindelijk ontmoette, moesten we allebei wenen”

Film“Verschillende kindjes wilden de hoofdrol spelen, maar ik werd gekozen.” En dus is het piepjonge toptalent Rosalie Charles te zien in het waargebeurde ‘Red Sandra’, de prent van regisseursduo Lien Willaert en Jan Verheyen die vandaag z’n Belgische première kent. Actrice Darya Gantura kroop in de huid van mama Olga, en kreeg er meteen een surrogaatdochter bij. “Ik heb haar zelfs Russisch geleerd.”

Ze is amper tien, maar Rosalie Charles gedraagt zich nu al als een doorwinterde professional. Hoewel ze last heeft van buikpijn, blijft de piepjonge actrice tijdens ons hele interview met een stralende glimlach vragen beantwoorden. “Ik geef niet graag interviews”, zegt ze enigszins verontschuldigend. “Maar voor deze film vind ik dat belangrijk. Ik hoop dat veel mensen naar ‘Red Sandra’ gaan kijken. En dat ze veel zakdoeken meenemen, want het is een triestig verhaal.”

De film vertelt immers het waargebeurde relaas van Sandra Massart. Zij verenigde in 2008 heel Vlaanderen om één miljoen euro in te zamelen voor haar broodnodige medicijn tegen de stofwisselingsziekte MLD. Haar vader vocht vijf jaar lang tegen de farmasector, en slaagde er uiteindelijk in om de ziekte van zijn dochter een halt toe te roepen. Dat gebeurde door haar een experimentele stamceltherapie te laten ondergaan. Uiteindelijk stierf Sandra op haar vijftiende, aan een banale longontsteking. “Vorig jaar beviel ik in augustus van mijn eerste kindje, Felix. Ik moet toegeven dat ik blij ben dat ik pas na de opnames moeder werd”, aldus Darya Gantura (35). “Ik ben niet iemand die snel weent, maar als ik ‘Red Sandra’ nu zie... Laten we het erop houden dat ik mijn zoon al verschillende malen iets vaker en langer heb geknuffeld dan anders.”

Ook jij hebt ‘Red Sandra’ ondertussen bekeken, Rosalie. Hoe was dat?

Rosalie: Leuk, maar ook een beetje raar. Ik ben het niet gewend om mezelf zo te zien, maar ik ben blij met het resultaat. De tekst heb ik vooral geleerd met Lien. Zij kwam vaak op woensdagnamiddag naar mij thuis om te oefenen. Ik herinner me dat ik het vooral moeilijk vond om te huilen. Ik heb ter voorbereiding filmpjes van Sandra gezien. Dan zei ik altijd tegen Lien dat ik haar zo schattig vond.

Wist jij toen ook al waar de film precies over ging?

Rosalie: Toen ik aan de opnames begon, was ik acht jaar. Ik besefte op dat moment niet dat Sandra ongeneeslijk ziek was. De opnames waren voor mij een soort spelletje. Ik keek naar een filmpje van Sandra waarin haar hand pijn deed, en vervolgens bootste ik dat zo goed mogelijk na. Dat doe ik bijvoorbeeld in de scène waarin ik de melkfles moet omstoten op de brieven van mijn filmpapa. Sven moest toen boos worden, waardoor ik eerst geschrokken was van hem.

Maar je vond het leuk om samen met Darya en Sven op de set te staan?

Rosalie: Ja natuurlijk, ze zijn supertof. Voor de opnames van start gingen, zijn we zelfs een keertje samen naar de Zoo geweest. Darya is heel lief, en Sven heel grappig.

Volledig scherm Rosalie op de avant-première in Antwerpen, in het gezelschap van haar filmouders Sven en Darya. © Kristof Ghyselinck

Wilde jij altijd al actrice worden?

Rosalie: Nee. Dat veranderde pas toen de meter van mijn zus een auditieoproep had gezien, voor de rol van Sandra. Ik had de juiste leeftijd en deed al een tijdje toneel, waarop ik mijn kans waagde. Verschillende kindjes wilden de hoofdrol spelen, maar Lien vond mij de beste keuze.

Darya: Sven en ik waren toen al gecast. Het meisje dat onze dochter zou spelen, moest effectief ons kind kunnen zijn. Bij Rosalie was die match het grootste, en het klikte nog ook. En los daarvan heeft Rosalie zich de rol ook echt eigen gemaakt. Ze is een natuurtalent, en dat merkte ik aan alles. Sandra’s mama Olga is Russisch, vandaar dat ik Rosalie ook enkele woordjes leerde.

Rosalie: Ik ben het meeste wel vergeten, want het is een moeilijke taal. Maar pozhaluysta (alstublieft, nvdr) zeg ik soms nog als ik aan tafel zit.

Hebben de mama en papa van de echte Sandra jou aan het werk gezien?

Darya: Lien en Jan wilden Olga en William niet bruuskeren. Vandaar dat ze Rosalie nooit op de set hebben gezien. Het was voor hen sowieso al heftig dat hun levensverhaal verfilmd werd.

Rosalie: Ik heb Olga onlangs ontmoet, toen ‘Red Sandra’ werd voorgesteld op dat festival in Nederland. Euh...

Darya: Film By The Sea, in Vlissingen.

Rosalie: Ja, dat. We heb toen de film gekeken, in haar gezelschap. Ik was achteraf heel overdonderd. Ik besefte toen pas dat het verhaal echt gebeurd was. Ik ben vervolgens naar Olga gegaan, en ik vroeg of ik haar een knuffel mocht geven. Dat mocht, en vervolgens waren we beiden aan het wenen. Daarom ga ik aan Lien en Jan vragen of ik de volgende keer mag meespelen in iets vrolijks. Ik wil niet nog eens verdrietig zijn door een film.

