Piepjonge Bart Peeters was voorbestemd voor showbizz: "Ik gooide met vlijmscherpe messen naar mijn broer"

Geen nare jeugdherinneringen zoals bij Julie Van den Steen of Alex Agnew vanavond in 'Later als ik groot ben'. Als er iets duidelijk wordt tijdens de aflevering met Bart Peeters, dan wel dat hij als kind voorbestemd was voor de showbizz. "Toen al hadden we door: als je wil dat je publiek ademloos toekijkt, moet er iets gebéuren. Dus gooide ik vlijmscherpe messen naar mijn broer." En zoveel is er in tussentijd eigenlijk niet veranderd. "Ik ben het kleine jongetje in mezelf nooit helemaal kwijtgeraakt."

De 'Peter Pan van Boechout' noemt Eric Goens hem vanavond in 'Later als ik groot ben'. Bart Peeters (61) is de jongen die nooit groot wil worden en dat is precies de reden waarom de tv-maker met hem wilde terugkeren naar zijn prille jeugd. Wanneer de twee de speelplaats van de Jan Frans Willemsschool opwandelen, is dat voor de zanger helemaal niet zo lang geleden. "We wonen nog steeds op wandelafstand en al mijn kinderen gingen hier ook naar school. Pablo (18), de jongste, is hier nog maar zes jaar weg, dus ik herken het hier nog zeer goed", lacht hij.

Het is met twinkelende oogjes dat Bart Peeters vanavond vertelt over zijn geweldige en "onbezorgde" jeugd. Dat hij eigenlijk Eddy Merckx wilde worden, maar niet op een koersfiets durfde te stappen. Of hoe hij zijn latere vrouw Anneke als kind versierde door haar te vragen of ze de kleren van zijn zelfgemaakte poppenkastpoppen wilde naaien. Een hobby die trouwens serieuze proporties aannam, vertelt Eric Goens."Hij zal het woord uitspuwen wanneer ik het uitspreek. Maar het is wonderbaarlijk hoeveel ondernemerschap er al uitging van de zevenjarige Bart Peeters. Op die leeftijd al bouwde hij in het ouderlijk huis een poppentheater waar hij zelf optrad en waar honderd kinderen naar konden komen kijken. Hij ronselde daarbij de helft van de school en gaf iedereen een taakje om dat evenement mee te organiseren, van ticketontwerper tot buitenwipper."

Eigen circus

Theatermaker dus, muzikant werd Peeters pas later. Drummer meer bepaald, "omdat die het meeste succes hadden bij de meisjes". Maar Peeters blijkt ook een meer dan verdienstelijk tekenaar. Een schilderijtje van de Antwerpse skyline en een prachtige karikatuur van Eddy Merckx passeren op de lessenaar, maar ook de tekeningen in het schoolkrantje waren van zijn hand.

Toch bleek Peeters in de eerste plaats een entertainer. Hij nodigde kinderen uit de buurt en van op school uit om naar zijn zelfverzonnen shows te komen kijken. Dat gebeurde zonder uitzondering in het gezelschap van Stijn, zijn drie jaar jongere broer en huidig manager. Op kerstfeestjes vertellen de twee nog steeds over hun befaamde messenwerpact.

"Mijn broer en ik hadden een circus in onze tuin en we hadden toen al door: als je wilt dat je publiek ademloos toekijkt, moet er iets gebéuren. Dus ik had een messenwerpact en op een dom moment heb ik de plastic messen - dat was overigens in overleg met Stijn - vervangen door echte, vlijmscherpe exemplaren. Raar genoeg was het Stijn die zei: 'Daar zijn we nu wel klaar voor.' Hij had dus ook een heldhaftig aspect. (lacht) Dat duurde tot ons moeder plotseling in paniek uit de keuken kwam gestormd en gilde dat we gek geworden waren. Maar Stijn zei heel boos: 'Maar moeder, hier zijn wij al járen voor aan het oefenen!' Al kan dat zó lang niet geweest zijn, want hij was amper vijf jaar of zo."

De jongste is baas

De band tussen de broers is de rode draad in de aflevering. Die innige samenwerking tussen de twee is er nu nog steeds. "Het kan misschien vreemd lijken, omdat Stijn mijn jongere broer is, maar hij is wél mijn baas. Dat heeft ermee te maken dat mijn talent voor realiteitszin vrij klein is, om maar te zwijgen van mijn organisatorisch vermogen. Nu misschien ook nog, maar zeker op jonge leeftijd ging mijn fantasie bijzonder vaak met mij aan de haal. Ik vind dat trouwens ook niet erg. Ik ben het kleine jongetje in mezelf nooit helemaal kwijtgeraakt."

