Piepjong trio voor Warmste Week wel erg vroeg bekend: “Ze zeggen wel eens: ‘zorgen voor later’, maar wij zíjn later”

Hoe Pol Goossen veganist werd dankzij zijn hond: “Van de ene dag op de andere dag stopte ik met alle dierlijke producten”

12 juli Pol Goossen, die Frank Bomans speelt in ‘Thuis’ praat in Planet Lolo over een dratische keuze die hij maakte door zijn overleden hond Wap. Hij adopteerde de Golden Retriever ooit en ze werden hechte maatjes. Op een dag stelt een vriend van Pol hem een vraag die heel zijn visie verandert en waardoor hij de ingrijpende beslissing maakt om veganist te worden. “Er was maar één vraag nodig, van de ene op de andere dag stopte ik met dierlijke producten te eten.”