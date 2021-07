Pianowonder Benjamin uit ‘Belgium’s Got Talent’ brengt eerste plaat uit én verhuist naar LA

MuziekHij was het pianowonder uit het zesde en recentste seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’, won die talentenjacht ook en breit daar nu een vervolg aan. Benjamin Ceyssens (21) brengt zijn eerste zelf gecomponeerde werk uit, meteen goed voor twee ep’s vol filmische soundtracks. Een ideaal visitekaartje om volgend jaar richting Hollywood te trekken voor een exclusieve muziekopleiding. “Ik ga er de komende drie jaar wonen en studeren.”

“Na ‘Belgium’s Got Talent’ (hij won in december 2019, red.) is alles in een stroomversnelling gegaan”, zegt Benjamin, die je voortaan aanspreekt met zijn artiestennaam James Malikey. “Ik ben nadien heel wat optredens kunnen gaan doen, kreeg veel aanbiedingen voor concerten.” En dus ook een platencontract. “Ik mocht tekenen voor een ep bij Sony, mijn allereerste. Door corona vielen de optredens helaas wel weg, ik ben kunnen blijven doorwerken aan nieuw materiaal. Dat heb ik dan kunnen gebruiken voor mijn platencontract.”

Het resultaat is nu te horen op ‘Our Universe’. Een ep bestaande uit drie instrumentale nummers die recht uit een film lijken te komen. “De bedoeling van mij als componist is om mensen een moment te geven waar ze eventjes los van de hedendaagse maatschappij en alle problemen kunnen komen, in hun eigen universum als het ware”, legt Benjamin uit. “Luisteren naar mijn ep kan een moment van relaxatie zijn. Ik hoop mensen te inspireren. Muziek is een entiteit die magie geeft aan de film van ons universum.” En bij die ep blijft het niet. Benjamin bracht ondertussen op Spotify en Apple Music ook al een ep in eigen beheer uit: ‘New World of Piano Music, Journey 1: a story about life, love and freedom’.

Los Angeles lonkt

Intussen bereidt Benjamin zich voor op een grote verhuis richting Hollywood. Vanaf januari gaat hij aan het Los Angeles College of Music studeren. “Ik heb auditie gedaan en ik ben geslaagd”, zegt hij. Een parcours waar hij al zijn hele leven aan timmert. Op zijn 4de begon hij piano te spelen, op zijn 15de met het componeren van filmmuziek. “Ik ga er masterclasses krijgen van verschillende componisten. Het is heel nice om daar toegelaten te worden. In Los Angeles ligt het hart van de filmwereld.” De studie duurt drie jaar. “Het is een grote stap om te verhuizen naar daar voor de komende jaren, maar ik ben echt heel blij. Ik ga er wellicht in een residentie op de campus wonen. Deze zomer kan ik alles nog uitstippelen.”

De ep ‘Our Universe’ van James Malikey is nu beschikbaar via Sony. Andere van zijn werken zijn terug te vinden via Spotify en Apple Music.