Pianist Johan Stollz op 82-jarige leeftijd overleden SD

03 april 2018

14u09

Bron: Radio 2 449 Showbizz Johan Stollz is overleden. Dat meldt Radio 2. Stollz was een Vlaams zanger, pianist en componist. Hij was een van de sterren in het VIER-programma 'The Show Must Go On' en werd vooral bekend door 'Concerto voor Natasha'. Hij werd 82.

Vorig jaar was Stollz nog te zien in 'The Show Must Go On' op VIER waar hij breeduit vertelde over de hoogtepunten in zijn rijkgevulde carrière.

Stollz componeerde het nummer 'Verlangen', waarmee Anneke Soetaert in 1967 deelnam aan het liedjesprogramma 'Canzonissima' op de BRT-televisie.

Zijn grote hit ‘Concerto voor Natasha’ was een echte wereldhit. In België gingen er meer dan 180.000 exemplaren de deur van uit, van de Duitse versie meer dan 500.000. Hij nam hiermee deel aan 'Canzonissima' 1968. In 1971 nam hij opnieuw deel aan de wedstrijd. Met 'Immigrant' haalde hij toen de finale.

Hij trad privé op voor Elizabeth Taylor en Richard Burton en was pianist in het Hotel Bel Air in Beverly Hills.

Van 1981 tot 1984 was hij ploegleider van de West-Vlaamse ploeg in de Baccarabeker, die plaatsvond in het Casino van Middelkerke.

In mei 2017 ontving de stad Eeklo Johan Stollz nog op het stadhuis waar hij een Stadsmedaille overhandigd kreeg. Dat is de hoogste eer die de stad aan iemand kan toekennen. Stollz werd meer dan tachtig jaar geleden in Eeklo geboren. Over zijn juiste leeftijd deed de man met de zonnebril steevast geheimzinnig. Ondanks zijn groot succes bleef hij steeds bescheiden. "Een zeer grote meneer”, zei burgemeester Koen Loete toen.