Phoebe Waller-Bridge werkt aan Tomb Raider-serie voor Amazon

Het is onduidelijk of Waller-Bridge, bekend van haar rol in Fleabag, zelf ook een rol in de serie gaat spelen. Dankzij de hitserie, waarvoor ze het scenario schreef en overladen werd met prijzen, brak ze ook door in Hollywood. Binnenkort is ze naast Harrison Ford te zien in Indiana Jones 5. Eerder schreef de Britse ook mee aan de James Bond-film No Time To Die.